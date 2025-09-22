Με προσεκτικές κινήσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής, αλλά με γνώμονα πάντα τα εθνικά συμφέροντα, το κυβερνητικό επιτελείο προετοιμάζεται για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αύριο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο πρωθυπουργός έχει στρέψει και εκ των πραγμάτων το ενδιαφέρον του σε αυτή τη συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί δύο ημέρες πριν από εκείνη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου.

Εκτός όμως από τα ελληνοτουρκικά και τη σταθερή δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μιλά με την Τουρκία, αλλά τηρώντας πάντα τις «κόκκινες γραμμές» της χώρας όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες όσον αφορά μείζονα ζητήματα στον διεθνή μας περίγυρο, με χώρες όπως η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία να αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό κράτος, σε μια προσπάθεια να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο με θύματα χιλιάδες αμάχους, αλλά και με τη Ρωσία, η οποία τα τελευταία 24ωρα τεστάρει το ΝΑΤΟ, μέλος του οποίου είναι και η Ελλάδα και η Τουρκία, κάνοντας συστηματικές παραβιάσεις κυρίως σε χώρες της Βαλτικής.

«Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι από σήμερα στη Νέα Υόρκη οι ηγέτες του κόσμου θα βρεθούν μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα και εξελίξεις χωρίς προηγούμενο», τόνιζε συνεργάτης του πρωθυπουργού.

Και πρόσθετε ότι το γεγονός πως η χώρα μας αποτελεί εμπράκτως και αδιαμφισβήτητα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή δείχνει ότι η εξωτερική μας πολιτική κινείται στη σωστή οδό μέσα σε ένα ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Τι είπε ο πρωθυπουργός πριν από την αναχώρησή του για τις ΗΠΑ

Λίγο πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, αλλά και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, ο πρωθυπουργός, μέσα από την κυριακάτικη ανάρτησή του, έστειλε μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για δύο σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της και μάλιστα εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων.

Το ένα είναι η έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, με την πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών να έχει ήδη πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, ενώ η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα μπροστά, δεν παύει να αποτελεί μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα σε σχέση με τη γειτονική μας χώρα.

«Ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια», τόνισε με έμφαση ο πρωθυπουργός.

Και όπως σημείωσε, η εκκίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης με τη Λιβύη έρχεται λίγα 24ωρα μετά την επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου και τη σαφή αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η χώρα επίσης συνεχίζει να θωρακίζεται και σε αμυντικό επίπεδο, με την αγορά της 4ης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra.