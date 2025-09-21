Στη Νέα Υόρκη θα χτυπά από την Δευτέρα η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας με ηγέτες από όλο τον κόσμο να συγκεντρώνονται στην έδρα του ΟΗΕ ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει το μεσημέρι της Δευτέρας για τις ΗΠΑ και το πρόγραμμά του είναι γεμάτο συναντήσεις με ξένους ηγέτες με κυρίαρχη αυτή με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου αλλά και επαφές με ξένους επενδυτές και συνεντεύξεις σε μεγάλα ξένα ΜΜΕ το ενδιαφέρον των οποίων εστιάζεται στο αποκαλούμενο και «ελληνικό θαύμα» με την χώρα μας να έχει πάψει να είναι το «μαύρο πρόβατο» αλλά ένα παράδειγμα προς μίμηση στην οικονομία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 80ή Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και θα μιλήσει ενώπιον των ηγετών όλου του κόσμου την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Την Παρασκευή θα συναντηθεί και με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Ημέρα γεμάτη ραντεβού

Η Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου θεωρείται από το κυβερνητικό επιτελείο σημαντική για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι η συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν, η οποία θα είναι η όγδοη ανάμεσα στους δυο άνδρες σε μια περίοδο που ναι μεν διατηρούνται τα «ήρεμα νερά» ωστόσο διακρίνεται η έντονη ενόχληση της Τουρκίας με αφορμή της κινήσεις της χώρας μας στα ενεργειακά.

Όπως όμως διαμηνύουν από το Μέγαρο Μαξίμου, το γεγονός ότι συζητάμε δεν σημαίνει ότι παραβιάζουμε τις κόκκινες γραμμές μας. Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα γίνει δυο ημέρες πριν ο Τούρκος Πρόεδρος πραγματοποιήσει την πολυπόθητη συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ ελπίζοντας να προχωρήσουν τα θέματα που «καίνε» την Τουρκία, όπως για παράδειγμα το θέμα των F35. Ωστόσο όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη δεν πρέπει κανείς να παραβλέπει ότι δεν είναι στο χέρι του Αμερικανού προέδρου να προχωρήσει το θέμα αυτό καθώς απαγορεύεται από την αμερικανική νομοθεσία η πώληση F-35, όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400.

Το βράδυ επίσης της ίδιας ημέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην δεξίωση που θα παραθέσει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ.

Προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τεχνητή νοημοσύνη

Δυο θέματα τα οποία δεν είναι άγνωστα στον Έλληνα πρωθυπουργό και αποτελούν όπως έχει πει και ο ίδιος προσωπικά του στοιχήματα, η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλυθούν από τον ίδιο την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, σε δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ.

Η πρώτη θα γίνει το πρωί της Τετάρτης, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή και η δεύτερη το μεσημέρι της ίδιας μέρας στην κεντρική εκδήλωση της Κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις -μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Το βράδυ της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντηθεί νωρίτερα με τον κ. Βαρθολομαίο.

Ο πρωθυπουργός όμως στο περιθώριο όλων των παραπάνω θα έχει συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να προχωρά σε μειώσεις φόρων, σε μια περίοδο διεθνούς ρευστότητας και αστάθειας.

Ο Πρωθυπουργός, θα έχει ακόμα, όπως κάθε χρόνο, συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Ανάμεσα στους ηγέτες που θα δει ο πρωθυπουργός θα είναι:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ακόμα επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της «Wall Street Journal» με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA). «Is Greece back?”, είναι ο τίτλος της συζήτησης που θα έχει ο Πρωθυπουργός με την αρχισυντάκτρια της WSJ, Emma Tucker.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα παραχωρήσει ζωντανή συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg.