Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγα 24ωρα μετά την ανακοίνωση των μέτρων της κυβέρνησης στη ΔΕΘ 2025. Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

«Είχα την ευκαιρία τόσο στην ομιλία όσο και στη συνέντευξη να περιγράψω το πλαίσιο των πολύ τολμηρών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας. Η επιλογή της κυβέρνησης ήταν να διοχετεύσουμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με έναν πιο στοχευμένο τρόπο και να προβούμε σε μία πολύ τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με έναν σκοπό: μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε καθαρούς μισθούς, δίνοντας έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερη η ελάφρυνση και ο καθαρός μισθός του νοικοκυριού», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Συνέχισε λέγοντας πως «κάνουμε στοχευμένη παρέμβαση στην εργασία. Είναι σημαντικό ότι όποιος είναι κάτω των 25 και εργάζεται δεν θα πληρώνει φόρο. Στους νέους από 25 έως 30 ετών πέφτει ο φορολογικός συντελεστής στο 9%. Βέβαια, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε μία πρωτοβουλία που αφορά τη στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και την απόφασή μας να καταργηθεί εντός διετίας ο ΕΝΦΙΑ σε όλα τα ελληνικά χωριά. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε και να ενθαρρύνουμε συμπολίτες μας να αφήσουν τα αστικά κέντρα και να εγκατασταθούν στην περιφέρεια».

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε και την παρέμβαση, η οποία αφορά τη μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. «Θέλω να θυμίσω ότι βάσει της σχετικής οδηγίας αφορά μόνο τα νησιά και είναι η ελάχιστη ανταπόδοση στους συμπολίτες μας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Εν κατακλείδι, είμαστε στην ευχάριστη κατάσταση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μειώνουμε φόρους και να αυξάνουμε δαπάνες. Είναι το επιστέγασμα μιας συνετής οικονομικής πολιτικής. Η προσδοκία μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε αυτό το αναπτυξιακό πλεόνασμα, πάντα με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες, να το επιστρέφουμε στην κοινωνία με τρόπο δίκαιο. Οι συμπολίτες μας θα δουν τις αυξήσεις από τον Ιανουάριο του 2026 με την πρώτη τους μισθοδοσία.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη ανακοινώσει 1,5 δισ. μέτρα στήριξης της κοινωνίας από τον περασμένο Μάιο. Τον Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν μόνιμη στήριξη 250 ευρώ, αλλά και όλοι οι ενοικιαστές θα δουν να τους επιστρέφεται ένα ολόκληρο ενοίκιο ως μέτρο στήριξης απέναντι στη στεγαστική κρίση», είπε ακόμη.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Ο υπ’ αριθμόν ένα αντίπαλος της κοινωνίας σήμερα είναι η ακρίβεια. Τα εργαλεία για την καταπολέμησή της πρέπει να είναι σταθερά, μόνιμα και ανθεκτικά, βασισμένα σε μια οικονομία που μπορεί να τα υποστηρίξει. Αν η οικονομία μας δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, θα έπρεπε να είμαστε πιο συγκρατημένοι. Το γεγονός ότι μπορεί να αντέξει τα μέτρα ύψους 1,7 δισ. ευρώ αποτελεί απόδειξη της καλής πορείας και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Μια πειθαρχία που μπορεί να μην είναι συναρπαστική, αλλά προφυλάσσει τη χώρα από περιπέτειες του παρελθόντος.

Σήμερα συμπίπτει και μια ιστορική επέτειος που συνδέεται με τη λέξη “σταθερότητα”. Σαν σήμερα, το 1951, έγιναν εκλογές. Η Ελλάδα, μετά τον Εμφύλιο, βρισκόταν σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, η οποία τερματίστηκε ουσιαστικά το 1952. Οι εκλογές του 1951 δεν έδωσαν αυτοδυναμία και σταθερότητα, ωστόσο από το 1952 και έπειτα, με την ανάδειξη αυτοδύναμων κυβερνήσεων, ξεκίνησε η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η πορεία αυτή σηματοδοτήθηκε από την υποτίμηση της δραχμής, αναπτυξιακά μέτρα, πλεονάσματα και δημοσιονομικό νοικοκύρεμα, που επέτρεψαν στην Ελλάδα να αφήσει πίσω της τη μοίρα της “Ψωροκώσταινας”», τόνισε ο κ. Τασούλας και συνέχισε λέγοντας πως:

«Δεν είναι μόνο η δημοσιονομική σταθερότητα που πρέπει να προστατεύεται και να φροντίζεται ως κόρην οφθαλμού. Το ίδιο κρίσιμη είναι και η πολιτική σταθερότητα. Και δεν αποτελεί απλώς πολιτική επιδίωξη ή αναγνωστικό μάθημα, αλλά αξίωση συνταγματικής περιωπής. Στο άρθρο 41 του Συντάγματος, στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα διάλυσης της Βουλής αν καταψηφιστούν δύο κυβερνήσεις και δεν εξασφαλίζεται πολιτική σταθερότητα. Γι’ αυτό έχει σημασία ότι τα μέτρα που παρουσιάστηκαν δεν είναι προϊόν επιθυμίας να γίνουμε αρεστοί ούτε μια πρόσκαιρη ανακούφιση που θα έθετε τη χώρα σε νέα περιπέτεια. Αντίθετα, προέρχονται από τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας. Γιατί δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των πληγών της χρεοκοπίας και της δεκαετούς κρίσης που μας αφορά, αλλά και η ανάγκη ένα μέρος του πλεονάσματος να κατευθύνεται στην εξόφληση του δημόσιου χρέους. Ένα ζήτημα που μπορεί να μη συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα του πολίτη, αλλά επηρεάζει καθοριστικά την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, τις επενδύσεις και την αξιοπιστία της», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.