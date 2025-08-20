Στο επίκεντρο βρέθηκε ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι έντονες προσπάθειες που γίνονται με στόχο «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Ουκρανίας για την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ενσωμάτωση, Τάρας Κατσκά.

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, η οποία θα προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και θα σέβεται την κυριαρχία της», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Συζήτησαν επίσης την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία», προσθέτει.