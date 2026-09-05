Οι αγώνες ΑΕΚ – Άρης και Βόλος – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (5/9).
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το 3×3 ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια η Ένωση θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:30 ΑΝΤ1+ Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Practice 3
13:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS7
14:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Premier League
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσέλσι – Άστον Βίλα Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας 2026-27
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Τορίνο Serie A
16:30 Novasports Extra 3 Πάντερμπορν – Φράιμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Γκλάντμπαχ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Λειψία Bundesliga
16:30 Novasports 6HD Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Κόβεντρι Premier League
17:00 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ Premier League
17:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Λιντς Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρνλι – Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship
17:00 ΑΝΤ1+ Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Qualifying
17:15 COSMOTE SPORT 7 HD Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga
17:30 Novasports Extra 4 Ναϊμέγκεν – Φέγενορντ Eredivisie
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βόλος Elabet – Ολυμπιακός Super League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίντερ – Νάπολι Serie A
19:30 Novasports Premier League Χαλ – Άστον Βίλα Premier League
19:30 Novasports Prime Σάλκε – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μαρίτιμο – Μπενφίκα Liga Portugal
21:00 Novasports 2HD Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΑΕΚ – Άρης Super League
21:30 Novasports Start Ντινάμο Δρέσδης – Μπόχουμ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Αταλάντα Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD UFC Fight Night Νταν Χούκερ – Σαλαχντίν Παρνάς
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Scottish Premiership
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βιγιαρεάλ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια LaLiga
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
22:30 Action 24 Χιμνάσια Μεντόσα – Μπόκα Τζούνιορς Torneo Apertura
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ Liga Portugal