Οι αγώνες ΑΕΚ – Άρης και Βόλος – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (5/9).

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το 3×3 ενώ στη Νέα Φιλαδέλφεια η Ένωση θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 ΑΝΤ1+ Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Practice 3

13:45 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ηνωμένο Βασίλειο, SS7

14:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Premier League

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσέλσι – Άστον Βίλα Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας 2026-27

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πρέστον – Μπλάκμπερν Sky Bet EFL Championship

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Τορίνο Serie A

16:30 Novasports Extra 3 Πάντερμπορν – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Γκλάντμπαχ – Έλβερσμπεργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βέρντερ Βρέμης – Λειψία Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Ντόρτμουντ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Κόβεντρι Premier League

17:00 Novasports Start Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ Premier League

17:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 4HD Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπράιτον – Λιντς Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρνλι – Μπρίστολ Σίτι Sky Bet EFL Championship

17:00 ΑΝΤ1+ Formula1 Pirelli Grand Premio D’Italia 2026 Qualifying

17:15 COSMOTE SPORT 7 HD Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

17:30 Novasports Extra 4 Ναϊμέγκεν – Φέγενορντ Eredivisie

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βόλος Elabet – Ολυμπιακός Super League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίντερ – Νάπολι Serie A

19:30 Novasports Premier League Χαλ – Άστον Βίλα Premier League

19:30 Novasports Prime Σάλκε – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μαρίτιμο – Μπενφίκα Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΑΕΚ – Άρης Super League

21:30 Novasports Start Ντινάμο Δρέσδης – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Αταλάντα Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD UFC Fight Night Νταν Χούκερ – Σαλαχντίν Παρνάς

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σεντ Μίρεν – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βιγιαρεάλ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

22:30 Action 24 Χιμνάσια Μεντόσα – Μπόκα Τζούνιορς Torneo Apertura

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Νασιονάλ Liga Portugal