Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου!

Τι θα δούμε στο επεισόδιο 30:

Ο Δημήτρης βάζει κανόνα να μην χρησιμοποιεί το προσωπικό του ΣΟΥΠΕΡ κινητά εν ώρα εργασίας. Όμως τελικά, πέφτει ο ίδιος στην παγίδα του. Παράλληλα, ο Μάγκνους έρχεται να επιτηρήσει το μανάβικο και όταν καταφθάνει και ο Ιάκωβος… η Ρένα βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα ερωτικό τρίγωνο. Στα ταμεία, η Σταυρούλα ετοιμάζεται για ένα οικογενειακό τραπέζι με το σόι του Ζαχαρία, όμως εκείνος δεν δείχνει και τόσο πρόθυμος να πάει. Τέλος, ο Σπύρος προβληματίζεται για το πώς θα πει στην Έφη ότι ο Βαγγέλης την απατάει και καταλήγει να κάνει ψώνια μαζί της για τον ίδιο τον Βαγγέλη.

Guest: Θοδωρής Κατσαφάδος, Λένα Ζευγαρά, Κώστας Καζάκας, Ολυμπία Δεδοπούλου

Δείτε sneak previews:

Η Λένα Ζευγαρά έρχεται απόψε στο ΣΟΥΠΕΡ

Μήλον της Έριδος η Ρένα!

Δείτε το trailer: