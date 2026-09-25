Οι ήρωες βγαίνουν εκτός εαυτού στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες» απόψε στις 21:00, στον ΣΚΑΪ. Τα ψέματα και οι παρορμητικές κινήσεις δεν βγαίνουν σε καλό, ενώ οι ενοχές οδηγούν κάποιους σε ομολογίες.

Η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) μαθαίνει για τον άμεσο γάμο του Πέτρου (Γιάννης Ποιμενίδης) με τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) και γίνεται κουρέλι με την Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) να προσπαθεί να τη συνεφέρει. Ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) «σκοτώνεται» με την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) για την έκτρωση που έκανε. Αρνείται να δεχτεί ότι πήρε τέτοια απόφαση μόνη της. Μια λάθος εκτίμηση του Θοδωρή (Γιάννης Ψιψιλής) τον κάνει υποχείριο της Κορίνας για τα μεγαλεπήβολα σχέδια της. Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) και η Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) «μαλακώνουν» τον Άγγελο και το ζευγάρι έρχεται ξανά κοντά. Στο ραντεβού της συμφιλίωσης όμως, πέφτουν θύματα επίθεσης. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) συνεχίζει να πιέζει τον αστυνόμο για τον φόνο του Αλέκου και τον οδηγεί σε απόγνωση. Ο Πέτρος συγκινείται από το δώρο του πατέρα του για τον γάμο, ενώ ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) φτάνει στο γραφείο του αστυνόμου, έτοιμος να ομολογήσει τα πάντα…

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