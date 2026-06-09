Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου.

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 27:

Ο Μάγκνους ξανάρχεται στο ΣΟΥΠΕΡ για να επιβλέψει πώς δουλεύουν η Έφη και η Σταυρούλα και κάνει τα ταμεία… Σουηδία. Παράλληλα, η Ρένα συνειδητοποιεί με τη βοήθεια του Αντώνη ότι έχει αποκτήσει έναν καινούριο θαυμαστή: τον γνωστό γκρινιάρη πελάτη, Ιάκωβο. Στα τυριά, ο Περικλής αποκαλύπτει στη Χαριστέλλα ότι πέρασε μια νύχτα πάθους με την Μπέτυ, αλλά εκείνη δεν τον πιστεύει. Και σαν να μην έφτανε αυτό, και η ίδια η Μπέτυ κάνει σαν να μην έγινε τίποτα. Τέλος, μετά την επιστροφή του Σπύρου στην αποθήκη, ο Βασίλης βρίσκεται μπροστά στην πιο δύσκολη απόφαση της καριέρας του… Πρέπει να απολύσει τη Φρόσω ή τον Σπύρο.

Δείτε sneak preview:

Σπύρος και Μάγκνους επιστρέφουν στο ΣΟΥΠΕΡ

Guest: Ράνια Σχίζα, Θοδωρής Κατσαφάδος, Κώστας Καζάκας, Αγγελική Ξενία

Δείτε το trailer: