Η υπόθεση γύρω από τη Χριστιάνα και τον Ρούσσο μπαίνει σε νέα τροχιά. Οι Ρουσσάκηδες αναζητούν απαντήσεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα της έρευνας. Την ίδια στιγμή, σε προσωπικό επίπεδο, σχέσεις δοκιμάζονται, κύκλοι κλείνουν οριστικά και κάποιες απρόσμενες επιστροφές φέρνουν νέες ανατροπές.

Απόψε στις 23:00, στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς»:

Ο Παυλής εξηγεί στον Μανώλη όλα όσα έχουν ανακαλύψει για τη Χριστιάνα, τον Αντώνη, τη Μαρουσώ και τον Ρούσσο κι ο Μανώλης αποφασίζει να τον βοηθήσει, προκειμένου να «σπάσει» ο Ρούσσος και να ομολογήσει την αλήθεια. Έτσι, ενημερώνουν την Αλεξάνδρα για την απαγωγή του Ρούσσου κι εκείνη επιμένει να συνεργαστούν με την αστυνομία ώστε να γίνουν όλα νόμιμα. Ο βοηθός της Μαρουσώς, ο Στέλιος, μπαίνει επικεφαλής της έρευνας κι ο Ρούσσος αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί τους για να πέσει στα μαλακά. Η Ισμήνη βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της και ζητάει από τον Κωνσταντίνο να κρατήσει το παιδί για ένα βράδυ, υποχρεώνοντας τη Φρύνη να φύγει από το σπίτι. Ο Στάθης μιλάει στην Ερωφίλη για τις εξετάσεις και την περίεργη στάση που κρατούσε, όμως εκείνη έχει το μυαλό της στη Χριστιάνα και δεν ασχολείται. Ο Κουράκος κάνει έκπληξη στην Αριάδνη, αλλά εκείνη έχει ξεχάσει την επέτειό τους. Η Χάιδω ξεκαθαρίζει στον Λυκούργο ότι δεν έχει σκοπό να γυρίσει στο σπίτι. Ο Πότης ονειρεύεται ότι ξανασμίγει με την Άννα. Η Ασπασία μαζεύει τα τελευταία πράγματά της από το σπίτι του Δημοσθένη κι ένας μεγάλος κύκλος στη ζωή της κλείνει οριστικά. Η Αθηνά και ο Τζον γυρίζουν στο σπίτι και βρίσκουν την Αναστασία να τους περιμένει.

Δείτε το trailer: