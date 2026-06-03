Το 88ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», έρχεται απόψε στις 21:40.

Η μέρα του γάμου πλησιάζει για τον Σταύρο και την Ελένη. Η Αρετή ζει εφιαλτικές στιγμές με τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, η οποία θα της δώσει το τελικό τελεσίγραφο. Την ίδια στιγμή, ο Οδυσσέας παραμένει ανυποψίαστος.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο 88:

Η ημέρα του γάμου της Ελένης πλησιάζει, αλλά τίποτα δεν είναι πραγματικά γιορτινό. Η Αρετή ζει έναν εφιάλτη χωρίς διέξοδο, καθώς η Αλεξάνδρα την πιέζει να εξαφανιστεί, σπέρνοντας φόβο, ενώ ο Οδυσσέας παραμένει ανυποψίαστος. Παράλληλα, η επιστροφή του Νταγιάννου φέρνει ανατροπές, η Άσπα πιέζεται και ο Σάββας με τη Μίνα καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το παιδί τους. Η μέρα του γάμου φτάνει, μαζεύονται όλοι στο ξωκλήσι, όμως πίσω από τα χαμόγελα, παλιά τραύματα επιστρέφουν και την ίδια στιγμή η Αλεξάνδρα δίνει το τελικό τελεσίγραφο στην Αρετή, ξεκινώντας μια αντίστροφη μέτρηση, που δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο.

Δείτε το trailer: