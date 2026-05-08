Η Σία Κοσιώνη σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, θα καλησπερίσει για τελευταία φορά τους τηλεθεατές μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, καθώς μετά από 20 χρόνια αποχωρεί από τον τηλεοπτικό σταθμό.

Χθες βράδυ, αμέσως μετά το τέλος του δελτίου ειδήσεων, οι δημοσιογράφοι περίμεναν τη Σία Κοσιώνη, η οποία σχολίασε: «Γεια σας, θα μου επιτρέψετε να τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά! Καληνύχτα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή «Buongiorno», το κλίμα στον ΣΚΑΪ είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, με εργαζομένους του σταθμού να επισκέπτονται χθες τη Σία Κοσιώνη στο γραφείο της για να την αποχαιρετήσουν.

«Υπάρχει στεναχώρια και πικρία από την πλευρά της Σίας Κοσιώνη γιατί χθες ήταν η πρότελευταία της ημέρα και πάρα πολλοί συνάδελφοί της, την προσέγγισαν για να την αποχαιρετήσουν για να της εκφράσουν τη συγκίνησή και εκτίμησή τους. Πήρε τόνους αγάπης και αγκαλιάς χθες η κυρία Κοσιώνη. Ήταν πολλοί οι άνθρωποι που πέρασαν από το γραφείο της για να της πουν ότι θα τους λείψει», ανέφερε ο Άρης Καβατζίκης.

Μέσα στη μέρα αναμένεται να βγει και ένα δελτίο τύπου από το ΣΚΑΪ για τη λήξη της συνεργασίας με τη Σία Κοσιώνη.