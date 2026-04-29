Ο δεύτερος τελικός του FIBA Europe Cup ανάμεσα στη Μπιλμπάο και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (29/4).

Οι «ασπρόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 79-73 στο πρώτο παιχνίδι και είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να υπερασπιστούν αυτό το +6 και να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη

19:10 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Τααβούν – Αλ Ίτιχαντ Rosh Saudi League

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάλαγα – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup Δεύτερος τελικός

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 1 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ Champions League

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Τοντέλα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Προημιτελικός)