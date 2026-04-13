Μία αποκάλυψη στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Δευτέρα 13 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ βάζει σε σκέψεις τους Survivors, ενόψει της Ένωσης.

Η χθεσινή ήττα των «Αθηναίων», στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας της εβδομάδας, τους οδήγησε στην κάλπη για την ανάδειξη του πρώτου υποψήφιου. Η Όλγα Λοβέρα με έξι ψήφους, έναντι δύο που πήρε η Μαντίσα Τσότα, είναι η πρώτη υποψήφια. Μετά από αυτό, η ίδια και ο Νίκος Κάππος νιώθουν ακόμα πιο έντονα πως δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι στην ομάδα.

Η υποψηφιότητα της Όλγας σχολιάζεται αρκετά και από την ομάδα των «Επαρχιωτών». Οι Μπλε παραξενεύονται με τη στάση των Κόκκινων απέναντι στη Μαντίσα, μετά από όσα έχουν προηγηθεί.

Ο δεύτερος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας είναι εξίσου κρίσιμος. Οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά στο στίβο μάχης όμως ο πάγκος, για ακόμα μία φορά, παίζει μεγάλο ρόλο. Η ένταση την ώρα του αγώνα οδηγεί σε διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ομάδων, με την Αναστασία Στεργίου και την Μαντίσα Τσότα να πρωταγωνιστούν. Ποιος πέρασε τα όρια;

Στο Συμβούλιο του Νησιού, οι εντάσεις συνεχίζονται με τις δύο ομάδες να κοντράρονται λεκτικά. Μία αποκάλυψη βάζει τους Survivors σε σκέψεις, για όσα πρόκειται να συμβούν μετά την Ένωση… Η ηττημένη ομάδα θα πρέπει να αναδείξει τον δεύτερο υποψήφιο της εβδομάδας. Αναμενόμενο ή μη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας;

