Γεμάτο με αγώνες για την Premier League, τη Serie A, τη La Liga και τη Euroleague είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4).

Μπορεί να μην έχουμε κάποια ελληνική ομάδα σε δράση, οι ευρωπαϊκές όμως θα μπουν κανονικά στα γήπεδα, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS4

14:00 Novasports 6HD WTA 500 Λιντς

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

16:00 Novasports 6HD WTA 500 Λιντς

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

18:00 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

19:30 Novasports Extra 2 Καρλσρούη – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

20:00 Novasports Extra 1 WTA 500 Λιντς

20:00 Novasports 6HD The Masters Tournament

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άιζεναχ – Ανόβερο DAIKIN Bundesliga

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga

21:45 Novasports Start Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Γουλβς Premier League

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο – Μορεϊρένσε Liga Portugal

23:00 Novasports 6HD The Masters Tournament