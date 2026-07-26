Αυλαία στη φετινή σεζόν έριξε το πρωί της Κυριακής 26/7 η Φαίη Μαυραγάνη με την εκπομπή «Καλημέρα» στον ΣΚΑΙ.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φανερά συγκινημένη ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες της και ανανέωσε το ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό για το Σάββατο 29 Αυγούστου.

«Τελειώνουμε τη σεζόν αυτό το σαββατοκύριακο… Πότε πέρασαν δύο χρόνια στον ΣΚΑΪ; Δύο υπέροχα χρόνια!

Ευχαριστούμε τον κόσμο, που μας ανοίγετε τα σπίτια σας, μας αποδέχεστε, μας στηρίζετε… Ραντεβού το τελευταίο σαββατοκύριακο του Αυγούστου» είπε.