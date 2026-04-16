Επίθεση στον Άρη Πορτοσάλτε εξαπολύει μέσω ανάρτησής του ο δημοσιογράφος και εκδότης, Κώστας Βαξεβάνης, αποκαλώντας τον «εξωτικό πτηνό της προπαγάνδας επί δεκαετίες».

«Ο Άρης Πορτοσάλτε δεν χρειάζεται συστάσεις. Αποτελεί το εξωτικό πτηνό της προπαγάνδας επί δεκαετίες. Είτε μιλάμε για την οικονομική κρίση που σκοτώνει ανθρώπους, είτε για πόλεμο όπου δολοφονούνται παιδιά, είτε για τα προκλητικά σκάνδαλα της κυβέρνησης, ο Πορτοσάλτε βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κανιβαλίζει τους αδύναμους, στηρίζει τους ισχυρούς, δικαιολογεί τους θύτες», γράφει αρχικά ο Κώστας Βαξεβάνης στον λογαριασμό του στο Facebook.

Στη συνέχεια, προσθέτει: «Έχει δικαίωμα να το κάνει ως άποψη; Έχει. Έχει δικαίωμα να πάρει αγκαλιά την αθλιότητα, να αγαπήσει τα «υψηλά κίνητρα» και να εξυπηρετήσει το Μέγαρο Μαξίμου; Φυσικά και έχει, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Άλλωστε η χώρα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται γιατί στη δημοσιογραφία υπάρχουν περισσότεροι Πορτοσάλτε από όσους μπορεί να καταναλώσει η κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση ο Πορτοσάλτε μπορεί να είναι και ντουντούκα και προαγωγός προπαγάνδας και να μην ντρέπεται γι’ αυτό, αφού αυτό πιστεύει ως δημοσιογραφία και αλήθεια. Δεν μπορεί όμως να λέει ψέματα, ούτε να κανιβαλίζει στο όνομα του αντι-κανιβαλισμού. Ο Πορτοσάλτε μπορεί να είναι όσο Πορτοσάλτε θέλει, αλλά δεν μπορεί να συκοφαντεί».