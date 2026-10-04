Η Μαρία Αντωνά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» με αφορμή την τηλεοπτική της συνύπαρξη με τον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα στο «MEGA Nonstop».

Η παρουσιάστρια μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη νέα της τηλεοπτική πορεία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει κλείσει την πόρτα στην ψυχαγωγία, αλλά και για τα σχόλια που εξακολουθούν να γίνονται για την εμφάνιση μιας γυναίκας στην τηλεόραση.

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί υποτιμητικό να γίνεται αντικείμενο συζήτησης το μήκος της φούστας μιας παρουσιάστριας, η Μαρία Αντωνά ήταν ξεκάθαρη: «Αν ένας άνθρωπος σχολιάζει έναν άλλον άνθρωπο το 2026 για το πόσο μακριά ή κοντή είναι η φούστα του, καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μέρος του προβλήματος».

Η ίδια, που έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο σχολίων για την εμφάνισή της, υπογράμμισε πως δεν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης κάποιων ανθρώπων, τονίζοντας πως η κριτική για την εμφάνιση ή τις προσωπικές επιλογές ενός άλλου ανθρώπου δεν συνάδει με την ισότητα και τη γυναικεία αλληλεγγύη.

Όσον αφορά την ψυχαγωγία, ξεκαθάρισε πως δεν έχει βάλει οριστικό τέλος, σημειώνοντας πως «η ψυχαγωγία μπορεί να πάρει πολλές μορφές», ενώ αυτή την περίοδο δηλώνει πως απολαμβάνει ιδιαίτερα τη νέα της εκπομπή.