Ο Γιώργος Μαργαρίτης βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή «Ένας και Ένας» του ΕΡΤNews και μίλησε για τις δεκαετίες που πέρασε στα νυχτερινά κέντρα, τον τζόγο, αλλά και τις επιλογές που τον κράτησαν μακριά από τη σκληρή πλευρά της νύχτας.

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής σχολίασε τις αλλαγές που έχουν γίνει στη νυχτερινή διασκέδαση, λέγοντας πως τα σημερινά μαγαζιά δεν θυμίζουν σε τίποτα εκείνα του παρελθόντος.

«Τώρα αυτά δεν είναι μπουζούκια. Αυτά είναι λάιτ. Ποιος τραγουδιστής τώρα τραγουδάει μια φορά την εβδομάδα και τι έγινε; Κι αυτός πρέπει να αλλάξει επάγγελμα», είπε, ενώ αποκάλυψε ότι στη δική του εποχή οι καλλιτέχνες εργάζονταν επτά ημέρες την εβδομάδα, χωρίς ρεπό.

Ο Γιώργος Μαργαρίτης αναφέρθηκε και στον τζόγο, υποστηρίζοντας ότι δεν τον θεωρεί παρεξηγημένο, αρκεί να υπάρχουν όρια. «Ο τζόγος δεν είναι κάτι παρεξηγημένο. Σήμερα τα χάνω εγώ, τα παίρνεις εσύ, αύριο τα χάνεις εσύ, τα παίρνω εγώ. Απλώς να ξέρεις να κουμαντάρεις τον εαυτό σου, μην αφήσεις και τίποτα ανθρώπους να πεινάνε», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Ο πρώτος δίσκος μου ήταν με τον Τάκη τον Σούκα. Το πρώτο μας ραντεβού ήταν το ’76 και ανταμώσαμε το ’80. Καταλαβαίνεις τι συνεπέστατος που ήμουνα. Τι έκανε ο τζόγος τώρα. Όταν ανταμώσαμε, είχε αγανακτήσει και ο Τάκης, λέει, θα κάνουμε δίσκο; Αν είναι, μου λέει, άφησε τον τζόγο στην άκρη, πάμε να το κάνουμε. Και έτσι έγινε. Έπαιξε και ο Τάκης ένα ρόλο».

Σε ερώτηση για το πώς κατάφερε να αποφύγει τις δύσκολες καταστάσεις της νυχτερινής ζωής, ο τραγουδιστής απάντησε ότι η προσεκτική επιλογή των ανθρώπων που είχε δίπλα του ήταν καθοριστική. «Άμα θέλεις να είσαι αγαπητός με όλο τον κόσμο, κάνε όσους πιο λίγους φίλους μπορείς. Μην ανακατεύεσαι πολύ σε πράγματα… Εγώ δεν έγινα 20 χρονών όπως γίνανε μερικοί. Εγώ ήμουν 35 χρονών, οπότε είχε κατασταλάξει το μυαλό μου», είπε.