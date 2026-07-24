Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή θέλησε να μοιραστεί ο Τάκης Τσουκαλάς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γνωστός παρουσιαστής και φανατικός φίλος του Ολυμπιακού δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία κρατά στην αγκαλιά του τον εγγονό του, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τον νέο του ρόλο ως παππούς.

Ο Τάκης Τσουκαλάς έγινε για πρώτη φορά παππούς στις 10 Ιουνίου και από τότε η χαρά του είναι μεγάλη. Την ημέρα της γέννησης του εγγονού του είχε ανακοινώσει το ευχάριστο γεγονός στους διαδικτυακούς του φίλους, γράφοντας χαρακτηριστικά: «10 του μήνα, 10:10 το πρωί γεννήθηκε ο εγγονός μου ο Τάκαρος».

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο ένθερμος φίλαθλος του Ολυμπιακού επέστρεψε με ένα νέο στιγμιότυπο, αυτή τη φορά έχοντας τον μικρό στην αγκαλιά του.

Η φωτογραφία αποτυπώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της προσωπικής του ζωής, καθώς ο ερχομός του πρώτου του εγγονού φαίνεται πως έχει γεμίσει την καθημερινότητά του με χαμόγελα και συγκίνηση.