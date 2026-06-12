Ο Τάκης Τσουκαλάς έγινε για πρώτη φορά παππούς και μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Ο γνωστός παρουσιαστής και φανατικός φίλος του Ολυμπιακού υποδέχθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου τον εγγονό του και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά του, έκανε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη φαίνεται το χεράκι του νεογέννητου μέσα από το μαιευτήριο, ενώ στη δεύτερη ο ίδιος ποζάρει σχηματίζοντας με τα δάχτυλά του τον αριθμό 10, ως αναφορά στην ημερομηνία που γεννήθηκε ο εγγονός του.

Η ανάρτηση του Τάκη Τσουκαλά

«10 του μήνα 10:10 το πρωί γεννήθηκε ο εγγονός μου ο Τάκαρος. Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Αυτά τα 3 δεκάρια μου θυμίζουν Τζιοβάνι, Δεληκάρη, Καραπιάλη. Μήπως θα είναι το επόμενο; Είμαστε ίδιοι οπότε δεν με φοβίζει καθόλου. ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΤΑΚΑΡΕ! ΝΑ ΣΕ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΚΟΡΩΝΑΚΙ ΜΟΥ», έγραψε ο Τάκης Τσουκαλάς στο προφίλ του στο Instagram.