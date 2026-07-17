Με θέα το Εξώμβουργο της Τήνου και έχοντας κοντά της καλούς και αγαπημένους φίλους η Ευγενία Νιάρχου γιόρτασε χθες τα γενέθλια της.

Η κόρη του έλληνα μεγιστάνα Φίλιππου Νιάρχου, που είναι γεννημένη στις 15 Ιουλίου του 1986, «πάτησε» τα 40 και διοργάνωσε μια παραδοσιακή ελληνική βραδιά, με τοπικά εδέσματα αλλά και μουσική, για όλους όσους έσπευσαν να την ευχηθούν.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στον κήπο-αυλή μια παραδοσιακής κατοικίας στο νησί της Τήνου, με λουλούδια στις αποχρώσεις του ροζ και του σομόν να έχουν τοποθετηθεί περίτεχνα στο τραπέζι, με τις δάφνες ολόγυρα να συμπληρώνουν τον διάκοσμο, ενώ τα βλέμματα «έκλεψε» ο ασβεστωμένος περιστερώνας, σήμα κατατεθέν του αιγαιοπελαγίτικου νησιού, που το βράδυ φωτισμένος και σε συνδυασμό με τα λαμπιόνια που είχαν περίτεχνα τοποθετηθεί, θύμιζε σκηνικό από ταινία.

Η εορτάζουσα ντυμένη απλά, έδειχνε να διασκεδάζει την μετάβαση στην ηλικία των σαράντα χρόνων, σβήνοντας το ένα και μοναδικό κεράκι της ροζ τούρτας της κάτω από τον νυχτερινό αιγαιοπελαγίτικο ουρανό.