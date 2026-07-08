Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε την Τρίτη μια τρυφερή φωτογραφία της συζύγου του, Νίκολα Πελτζ, την ώρα που εκείνη κοιμόταν.

Το ζευγάρι δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια την αγάπη του, με τον 27χρονο επίδοξο σεφ να δείχνει τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του ακόμη και όταν εκείνη κοιμάται.

Στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, η Νίκολα Πελτζ φαίνεται στο κρεβάτι, έχοντας δίπλα της τα σκυλιά τους. Ο Μπρούκλιν έγραψε στη λεζάντα: «Έτσι κοιμάται η πριγκίπισσά μου».

Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας Μπέκαμ φέρεται να αγνόησε ακόμη μία προσπάθεια προσέγγισης από τη μητέρα του, Βικτόρια, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Brooklyn Beckham shares intimate picture of 'princess' Nicola Peltz sleeping in bed after ignoring Victoria's latest olive branch https://t.co/1rD0Wb38nu — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 7, 2026

Η νέα αναφορά της Βικτόρια στον γιο της

Η πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls γιόρτασε τα 27 χρόνια γάμου της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, δημοσιεύοντας στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία τον φιλά. Στη λεζάντα της, ωστόσο, αναφέρθηκε και στον Μπρούκλιν, κάνοντας λόγο για τα «τέσσερα υπέροχα παιδιά» τους. «Μετά από 27 χρόνια γάμου, τέσσερα υπέροχα παιδιά και αμέτρητα ασορτί σύνολα, παραμένεις τα πάντα για μένα. Χρόνια μας πολλά. Σε αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε.

Και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αναφέρθηκε στην οικογένειά τους, δημοσιεύοντας παλιές φωτογραφίες και γράφοντας: «Είμαστε μαζί 29 χρόνια και παντρεμένοι 27. Μου έχεις χαρίσει όλα όσα θα μπορούσα να ευχηθώ. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας θα είναι πάντα η οικογένειά μας».

Παρότι οι δύο γονείς αναφέρθηκαν και στα τέσσερα παιδιά τους, δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι αυτή η κίνηση ενδέχεται να απομάκρυνε ακόμη περισσότερο τον Μπρούκλιν, ο οποίος φέρεται να ενοχλείται όταν οι γονείς του τον συμπεριλαμβάνουν στις αναρτήσεις τους. Τον προηγούμενο μήνα, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, ο Ντέιβιντ είχε δημοσιεύσει μια παλιά φωτογραφία με τον Μπρούκλιν σε μικρή ηλικία, καθώς και ένα στιγμιότυπο με όλα τα παιδιά του.

«Το να είμαι πατέρας είναι η σημαντικότερη δουλειά μου. Σας αγαπώ όλους και ευχαριστώ τη μαμά σας, Βικτόρια, που μου χάρισε αυτή την όμορφη οικογένεια», είχε γράψει.

Και η Βικτόρια είχε συμπεριλάβει τον Μπρούκλιν στη δική της ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα. Ο ίδιος δεν αντέδρασε δημόσια, όμως πηγή υποστήριξε ότι ήταν έξαλλος.

«Τους έχει ζητήσει να τον αφήσουν ήσυχο, αλλά εκείνοι συνεχίζουν να τον αναφέρουν στις αναρτήσεις τους», ανέφερε η πηγή στη «Sun».

Η ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να μπλόκαρε τους γονείς του στο Instagram, ενώ αργότερα οι δικηγόροι του ζήτησαν κάθε επικοινωνία να γίνεται μέσω των νομικών εκπροσώπων τους.

Τον Ιανουάριο, δημοσίευσε μια εκτενή ανακοίνωση έξι σελίδων, γνωστοποιώντας ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με την οικογένειά του. Ύστερα από μήνες φημών, υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί πλέον να αποτελεί μέρος του «Brand Beckham» και χαρακτήρισε τη δημόσια εικόνα των γονιών και των αδελφών του προσποιητή. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια τον έλεγχαν για μεγάλο μέρος της ζωής του και ότι προσπάθησαν να δημιουργήσουν προβλήματα στη σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ. Ακόμη, υποστήριξε ότι αισθάνθηκε άβολα όταν η μητέρα του χόρεψε μαζί του με τρόπο που ο ίδιος θεώρησε ακατάλληλο κατά τον πρώτο χορό του γάμου του.

Η τελευταία φορά που φωτογραφήθηκε με την οικογένειά του ήταν τα Χριστούγεννα του 2024. Τον Μάιο του 2025 έγινε ακόμη πιο εμφανής η μεταξύ τους απόσταση, καθώς δεν αναφέρθηκε δημόσια στα γενέθλια των γονιών του και απουσίασε από τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ.

Οι αντιδράσεις για τη διαφήμισή του

Τον προηγούμενο μήνα, ο Μπρούκλιν δέχθηκε κριτική μετά τη συμμετοχή του σε διαφημιστική καμπάνια της DoorDash. Πέντε μήνες αφότου ο ίδιος και η Νίκολα δήλωσαν ότι επιθυμούν ιδιωτικότητα, αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν ότι εκμεταλλεύεται τη διαμάχη με την οικογένειά του για εμπορικούς λόγους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αμοιβή του για τη διαφήμιση έφτασε τουλάχιστον το ένα εκατομμύριο δολάρια. Πηγή κοντά στην οικογένεια δήλωσε στο «Page Six»: «Ο Μπρούκλιν λέει ότι θέλει ηρεμία και ιδιωτικότητα και ότι δεν επιθυμεί καμία σχέση με την οικογένειά του. Τώρα, όμως, προσπαθεί να κερδίσει χρήματα από όλη αυτή την ιστορία».

Στο διαφημιστικό βίντεο, ο Μπρούκλιν εμφανίζεται να χαμογελά και να λέει: «Πιθανότατα αναρωτιέστε γιατί παρακολουθώ το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 από το σπίτι. Είναι μεγάλη ιστορία».

Η ατάκα αυτή ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως αιχμή προς τους γονείς του, με τους οποίους πλέον δεν διατηρεί επαφές. Άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας υποστήριξαν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είναι βαθιά στενοχωρημένοι από τη στάση του.