Η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ φαίνεται πως χτυπάει κόκκινο, με τη Νίκολα Πελτζ να ρίχνει λάδι στη φωτιά μέσα από ένα αινιγματικό μήνυμα στα social media. Η 31χρονη ηθοποιός μοιράστηκε ένα ρητό όλο νόημα για τη συγχώρεση, την ώρα που ο σύζυγός της, Μπρούκλιν, εμφανίζεται εξοργισμένος με τους γονείς του για τις αναρτήσεις τους την Ημέρα του Πατέρα. Το κείμενο που ανέβασε ανέφερε: «Είμαι ερωτευμένη με αυτή τη φράση: “Συγχώρεσε τον εαυτό σου που δεν ήξερες νωρίτερα αυτά που μόνο ο χρόνος θα μπορούσε να σου διδάξει”».



Παρά την προσπάθεια του Ντέιβιντ Μπέκαμ να τείνει χείρα φιλίας δημοσιεύοντας παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, ο πρωτότοκος γιος του φέρεται να έγινε έξαλλος στο παρασκήνιο. Πηγή από το περιβάλλον του αποκάλυψε: «Είναι έξαλλος με αυτό. Τους έχει ζητήσει να τον αφήσουν ήσυχο κι εκείνοι συνεχίζουν να ανεβάζουν φωτογραφίες του».



Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Αυτό απλώς επαναφέρει όλο το θέμα στην επιφάνεια. Εύχεται να το άφηναν πίσω τους και να τον άφηναν ήσυχο».



Η ρήξη είναι βαθιά, καθώς ο Μπρούκλιν έχει μπλοκάρει τους γονείς του στο Instagram, ενώ οι δικηγόροι του ζήτησαν κάθε επικοινωνία να γίνεται μέσω νομικών εκπροσώπων. Το κλίμα βάρυνε κι άλλο μετά από διαφήμιση του Μπρούκλιν για την DoorDash, η οποία του απέφερε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια, αλλά θεωρήθηκε ότι «πουλάει» την οικογένειά του.



Στο σποτ, ο Μπρούκλιν λέει με νόημα: «Προφανώς αναρωτιέστε γιατί βλέπω το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 από το σπίτι… Είναι μια μεγάλη ιστορία», καρφώνοντας τους γονείς του.

Φίλοι των Μπέκαμ δήλωσαν σοκαρισμένοι στη Daily Mail: «Το να κάνεις μια διαφήμιση βασισμένη στην αποξένωση από την οικογένειά σου σαν να είναι αστείο, την ώρα που η οικογένειά σου είναι ράκος και η αδελφή σου και οι παππούδες σου απαρηγόρητοι, είναι σοκαριστικό. Ειδικά από κάποιον που ισχυρίζεται ότι θέλει ηρεμία και ιδιωτικότητα».



Μάλιστα, ο Μπρούκλιν είχε εκδώσει δήλωση όπου αποκαλούσε τους γονείς του «υποκριτές», κατηγορώντας τους ότι τον ήλεγχαν και ότι η Βικτόρια χόρεψε «απρεπώς» μαζί του στον γάμο του.