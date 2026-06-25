Το ενδεχόμενο να γίνει νονά της κόρης του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα σχολίασε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο πλαίσιο της παρουσίας της στο fashion show του Paris Valtadoros στο Καλλιμάρμαρο. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ρωτήθηκε για τις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από τη βάπτιση, με την ίδια να ξεκαθαρίζει τη θέση της λόγω θρησκεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα διπλωμάτης δήλωσε:

«Λοιπόν, εγώ δεν είμαι Ελληνορθόδοξη, οπότε δεν γνωρίζω κάτι σχετικά με αυτό»

Αμέσως μετά, αναφέρθηκε στη γνωριμία της με τη νεογέννητη κόρη του ζευγαριού, συμπληρώνοντας:

«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μωρό είναι πανέμορφο, πραγματικά υπέροχο, ένας μικρός άγγελος. Είμαι πολύ χαρούμενη και ανυπομονώ να περάσω χρόνο μαζί τους αυτό το καλοκαίρι. Είδα το μωρό και είναι τόσο γλυκό! Είναι πανέμορφη. Γεννήθηκε σαν ένα τέλειο μικρό κόσμημα, σαν ένα πανέμορφο διαμαντάκι. Είναι αξιολάτρευτη».

Η εμφάνιση στο Καλλιμάρμαρο και η σχέση με το ζευγάρι

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέλεξε για την εκδήλωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο ένα ενδυματολογικό σύνολο του Έλληνα σχεδιαστή, το οποίο αποτελούνταν από δαντελένιο μπούστο και παντελόνι. Με τις αναφορές της στο παιδί του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα, η πρέσβης επιβεβαίωσε την προσωπική επαφή και τις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την οικογένεια.

Τα σχέδια για το καλοκαίρι και οι επισκέψεις στα νησιά

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, οι δημοσιογράφοι της post-show ζώνης έθεσαν ερωτήματα στην πρέσβειρα αναφορικά με το πρόγραμμα των διακοπών της και τις επικείμενες εξορμήσεις της στους ελληνικούς προορισμούς.

Η ίδια απάντησε σχετικά με τις καλοκαιρινές της δραστηριότητες:

«Ναι, έχω επισκεφθεί κάποια ελληνικά νησιά για δουλειά και μετά ελπίζω ότι ίσως να έχω ένα ή δύο Σαββατοκύριακα για να απολαύσω την απίστευτη ιστορία, τα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας, τους υπέροχους ανθρώπους, το εξαιρετικό φαγητό και τις μαγευτικές παραλίες».