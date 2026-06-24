Μια προσωπική αποκάλυψη έκανε ο Δημήτρης Κοντολάζος, αναφέροντας πως δεν έδωσε το «παρών» στον γάμο της κόρης του, Άντζυ, καθώς δεν είχε λάβει πρόσκληση για το μυστήριο που πραγματοποιήθηκε το 2023.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και αναφέρθηκε τόσο στα 36 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του, Καρολίνα, όσο και στη σχέση με την κόρη του.

Όπως εξήγησε, η απουσία του από τον γάμο δεν ήταν δική του επιλογή, καθώς δεν προσκλήθηκε στην τελετή. Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Δημήτρης Κοντολάζος ξεκαθάρισε ότι δεν κρατά καμία κακία, στέλνοντας δημόσια τις ευχές του στο ζευγάρι για μια ευτυχισμένη κοινή ζωή.

«Με τη σύζυγό μου, Καρολίνα είμαστε μαζί σχεδόν 36 χρόνια. Ο γάμος αυτός κρατιέται τόσα χρόνια με κατανόηση. Η κόρη μου, Άντζυ δεν με κάλεσε στον γάμο, γι’ αυτό και δεν πήγα. Εγώ τους αγαπάω όλους, έχω σταθεί και στέκομαι δίπλα σε όλους. Από εκεί και πέρα καλή ζωή να έχουν. Το αίμα νερό δεν γίνεται, αλίμονο. Το παιδί σου, είναι παιδί σου».