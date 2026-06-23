Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές της σε θέρετρο στη Μοντάνα των ΗΠΑ, όπου εμφανίζεται να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές σε μπανιέρα με αφρούς, έχοντας φόντο το πράσινο φυσικό τοπίο και τα βουνά.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας δημοσίευσε φωτογραφίες τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, άβαφη και τυλιγμένη με μια πετσέτα, αποτυπώνοντας την αίσθηση χαλάρωσης των διακοπών της.

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δούκισσα Νομικού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το μέρος. Μόνο συναισθήματα».