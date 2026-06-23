Για την αρχή της επαγγελματικής της πορείας μίλησε η ηθοποιός Ναταλία Δραγούμη, εξιστορώντας πώς μια αυθόρμητη, ανέμελη φωτογραφία σε παραλία της Ύδρας οδήγησε τελικά σε επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η ηθοποιός μίλησε στο «One Channel» λέγοντας ότι τη φωτογραφία την τράβηξε ο φωτογράφος Γιώργος Καλφαμανώλης που ήταν εφηβικός της φίλος. «Κάναμε μαζί διακοπές στην Υδρονέτα όσο εγώ ήμουν στο Παρίσι και στο Εθνικό αλλά όχι ως ηθοποιός. Με είχε τραβήξει μια φωτογραφία ενώ έβγαινα από τη θάλασσα, τότε δεν είχα μαγιό από πάνω, μόνο ένα στρινγκ -το σκέφτομαι τώρα και μου φαίνεται αδιανόητο. Με τράβηξε κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες που βγαίνω από τη σκάλα της Υδρονέτας βρεγμένη, γυμνόστηθη και τότε στηνόταν ένα καινούργιο περιοδικό «τα Πρόσωπα» του Τερζόπουλου και του ζήτησαν αυτή τη φωτογραφία. Μου είπε “μου τη ζήτησαν θες να τη βάλω;” και του απάντησα “ναι, και δεν τη βάζεις”, δεν προβληματίστηκα».

Στη συνέχεια όπως περιέγραψε η ίδια, όταν ο φωτογράφος τη ρώτησε για τη λεζάντα που θα συνόδευε τη φωτογραφία, η Ναταλία Δραγούμη του είπε «γράψε ό,τι θες» με εκείνον να γράφει τελικά: «”Είμαι η Ναταλία Δραγούμη μόλις τελείωσα το Εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά από 2 χρόνια σπουδών με τον Ανδρέα Βουτσινά και ψάχνω για δουλειά” και κάπως έτσι ξεκίνησα».

«Στην εξομολόγηση του Ρένου Χαραλαμπίδη ότι “είμαι από αυτούς τους χιλιάδες που είδαν τη φωτογραφία και δεν θυμάμαι τίποτα, δεν θυμάμαι το στήθος, θυμάμαι το χαμόγελό σου”, η Ναταλία Δραγούμη απάντησε: «Με χαροποιεί πολύ αυτό που λες, θεωρώ ότι αυτή η φωτογραφία δεν είχε τίποτα μα τίποτα το χυδαίο ή το πρόστυχο. Μπορεί να είχε για κάποιους κάτι το ερωτικό -ο καθένας είναι και πώς το σκέφτεται- αλλά είχε μια παιδική χαρά».