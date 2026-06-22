Η Χριστίνα Βίδου τοποθετήθηκε για τις αλλαγές στο ενημερωτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας τόσο την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη όσο και τη νέα θέση που αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δεν έκρυψε την εκτίμηση που τρέφει για τη Σία Κοσιώνη, με την οποία έχει συνεργαστεί στενά όλα αυτά τα χρόνια.

«Την εκτιμώ και τη σέβομαι βαθιά τη Σία. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην νιώθει έτσι, που την έχει γνωρίσει και την έχει ζήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχόλιο για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη

Η Χριστίνα Βίδου σημείωσε ότι οι προσωπικές σχέσεις δεν επηρεάζονται από τις επαγγελματικές αλλαγές.

«Δεν θα χαθείς ακριβώς, γιατί μία φιλία δεν θα περιοριστεί μόνο σε ένα κτίριο. Επομένως βρίσκεις τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορεί να μην είναι αυτό το καθημερινό, αλλά έχεις τρόπους να επικοινωνήσεις και να εκφράσεις, ή να καλέσεις και να πεις σου έχω αυτό το πρόβλημα, τι γίνεται; Βοήθησέ με. Και η Σία ήταν έτσι, και είναι», είπε.

Αναφερόμενη στη Λένα Φλυτζάνη και τη νέα πρόκληση που αναλαμβάνει, ευχήθηκε να έχει μια επιτυχημένη πορεία στο κεντρικό δελτίο.

«Κάθε μα κάθε επιτυχία της εύχομαι της Λένας Φλυτζάνη. Έχει επίσης δουλέψει πάρα πολύ. Είναι, να πω, μια πρόκληση για την ίδια».

«Το δελτίο του Σαββατοκύριακου έχει άλλες απαιτήσεις»

Η παρουσιάστρια στάθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ενημέρωσης τα Σαββατοκύριακα, επισημαίνοντας ότι το κοινό προσεγγίζει διαφορετικά την επικαιρότητα σε σχέση με τις καθημερινές.

«Το δελτίο στο Σαββατοκύριακο έχει άλλες απαιτήσεις, έχει άλλο κοινό. Είναι η ίδια ώρα ναι μεν, αλλά ο άλλος είναι πιο χαλαρός. Οπωσδήποτε όμως τα σοβαρά θέματα της επικαιρότητας τα δίνεις λίγο διαφορετικά».

Η αναφορά στην κόρη της και τις Πανελλαδικές

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Χριστίνα Βίδου μίλησε για την περίοδο που διανύει η οικογένειά της, καθώς η κόρη της συμμετέχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

«Είναι μια περίοδος με την προετοιμασία της κόρης μου για τις πανελλαδικές, άρα μέχρι και τέλος Ιουλίου εδώ στην Αθήνα. Εγώ έχω κυρίως άδεια τον Ιούλιο. Ίσως τέλος Αυγούστου κάτι να καταφέρουμε να κάνουμε».

Όπως εξήγησε, προσπαθεί να διατηρεί ήρεμο κλίμα στο σπίτι, ενώ αποκάλυψε ότι η κόρη της δεν σκέφτεται να ακολουθήσει τον δρόμο της δημοσιογραφίας.

«Όχι ευτυχώς δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη δημοσιογραφία. Είναι ένα πολύ υγιές παιδί. Προσανατολίζεται προς τη λογοθεραπεία».

Παράλληλα, περιέγραψε τη σχέση που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, αλλά δεν είμαστε φίλες. Είναι πολύ ξεκάθαρο, είμαι η μαμά, έχω συγκεκριμένο ρόλο, έχει συγκεκριμένο ρόλο η κόρη, και μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να τα λέμε όλα. Δεν μπορώ να πάρω τον ρόλο της φίλης, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσα να της βάλω όρια».