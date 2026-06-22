Στη μακροχρόνια σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη αναφέρθηκε η Ήβη Αδάμου, εξηγώντας ποιο είναι το «μυστικό» της κοινής τους πορείας.

Η Ήβη Αδάμου μίλησε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή «Happy Day» και αναφέρθηκε με αγάπη στον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, τονίζοντας πως βρίσκεται πάντα στο πλευρό της, ενώ τον χαρακτήρισε υπέροχο πατέρα.

«Αρχικά νομίζω ότι το μεγαλύτερο μεγαλείο ενός άντρα είναι να σέβεται τη γυναίκα του. Να τη σέβεται και να τη σέβεται και ως μια δυναμική γυναίκα, μια ανεξάρτητη γυναίκα. Να μην το φοβάται αυτό το πράγμα. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχει (σ.σ. ο Μιχάλης Κουινέλης). Φυσικά και μου δίνει χώρο για τις δικές μου φιλοδοξίες και τα όνειρα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εννοείται ότι είμαστε μαμάδες και πολλές φορές και λίγο πιο πίσω τον εαυτό μας θα βάλουμε και προτεραιότητες άλλες θα βάλουμε, οπότε όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί σου σε ό,τι ονειρεύεσαι και θέλεις να κάνεις, θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό».

«Είναι δίπλα μου στα καλά, στα όμορφα, στα δύσκολα. Είναι βράχος. Είναι ένας υπέροχος πατέρας. Θεωρώ ότι έχουμε αμοιβαία εκτίμηση, αμοιβαίο σεβασμό, θαυμασμό και υπάρχει επικοινωνία», συμπλήρωσε.