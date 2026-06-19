Δηλώσεις για την εμπιστοσύνη μέσα σε ένα ζευγάρι έκανε η Ρία Ελληνίδου σε συνέντευξή της στα παρασκήνια των Mad VMA 2026, η οποία το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Η τραγουδίστρια συνάντησε την Κόνι Μεταξά, η οποία της έκανε μερικές πιο «προσωπικές» ερωτήσεις.

Συγκεκριμένα, η Κόνι Μεταξά ρώτησε τη Ρία Ελληνίδου με ποια διάσημη γυναίκα δεν θα ένιωθε άνετα να αφήσει μόνη της τον σύντροφό της. Η απάντηση της τραγουδίστριας, ωστόσο, αιφνιδίασε, καθώς δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά μίλησε γενικότερα για τους άνδρες.

«Μου βάζεις δύσκολα… Με ποια Ελληνίδα celebrity δε θα άφηνα μόνο του τον σύντροφό μου; Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Αλλά δεν θα σου δώσω απάντηση. Με άντρα δε θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια τουλάχιστον λες “είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά”, με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.