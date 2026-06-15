Χωρίς τη μητέρα του μεγάλωσε ο τραγουδιστής, Γιώργος Αλκαίος, ο οποίος αναρωτιόταν ως παιδί για ποιο λόγο έζησε με την απουσία της, ωστόσο όταν αποφάσισε να πάρει τις απαντήσεις που χρειαζόταν, δεν τον ικανοποίησαν.

Σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην εκπομπή «Happy Day» ο τραγουδιστής εξήγησε πως μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία κάλυπτε το κενό.

Δόξα τω Θεώ τα έχω λύσει αυτά τα θέματα. Έχει λυθεί και έχει τελειώσει όλο το θέμα. Είναι σε κουτάκια. Εκεί έπρεπε να είναι από την αρχή, αλλά καθυστερείς επειδή είσαι παιδί. Μίλησα με όλους κανονικότατα, βρήκα τις απαντήσεις που είχα τότε σαν απορίες, αυτό το “γιατί ρε παιδί μου;”. Δεν με ικανοποίησαν οι απαντήσεις, γι’ αυτό και το έλυσα», είπε αρχικά.

«Έκανε πολύ μεγάλη διαφορά η γιαγιά. Ήταν τόσο δυνατή η παρουσία και ο λόγος και οι λύσεις που έδινε που δεν κατάλαβα την απουσία σαν απουσία», δήλωσε ο γνωστός τραγουδιστής.