Τη δική της θέση για τη συζήτηση που άνοιξε στο «Πρωινό» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα με αφορμή το Athens Pride εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί του Σαββάτου 13/6.

Η παρουσιάστρια του MEGA υποστήριξε πως οι αντιδράσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν αποδεικνύουν ότι ο θεσμός του Pride παραμένει αναγκαίος.

Απίθανες εκφράσεις για το Athens Pride στο Πρωινό: «Πότε έφαγαν τελευταία φορά ξύλο στον δρόμο; – Δεν βλέπω κάποια καταπίεση» – «Για σένα πρέπει να μπουν οι αφίσες στο Μετρό»

«Εγώ θέλω να πω ότι όλη αυτή η αντίδραση στο Pride δείχνει γιατί χρειάζεται το Pride. Δεν το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Αυτό που βλέπεις εδώ στην τηλεόραση είναι η κοινωνία μας. Είναι η εξελιγμένη της πλευρά και η όχι εξελιγμένη. Εμένα με θυμώνει που γίνεται αυτός ο διάλογος δημόσια. Δεν θα έπρεπε, γιατί αν ήταν τόσο αυτονόητος, δεν θα γινόταν αυτός ο διάλογος. Άρα, για αυτό πρέπει να υπάρχει το Pride.

Και πρόσθεσε: «Και ευτυχώς, που εκεί υπήρχε η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Πάνος Κατσαρίδης και έθεσαν τα πράγματα στη σωστή βάση που έπρεπε».

«Όσο υπάρχει αυτή η συζήτηση, θα υπάρχει και το Pride. Όσο ακόμα χρειάζεται να αναρωτιόμαστε, θα είναι εκεί το Pride και οι άνθρωποι που το στηρίζουν. Μέχρι όλοι να καταλάβουν και να μη χρειάζεται να είναι εκεί», επισήμανε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εγώ έχω στις 6 Ιουνίου περιστατικό πάλι που έχει καταγγελθεί με τρεις νεαρούς που έφαγαν ξύλο από τρεις άλλους νεαρούς, για πολύ μικρές ηλικίες. Μιλάμε για 16, 17, 18. Για αυτές τις ηλικίες, μιλάμε για τη νέα γενιά. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που λες πώς θα μετακινηθούν, έχουν παγιωθεί οι απόψεις τους, έχουν παγιωθεί οι θέσεις τους. Μιλάμε για νέο κόσμο ο οποίος δυστυχώς έχει μεγαλώσει σε τέτοια περιβάλλοντα, τα οποία τον έχουν οδηγήσει σε ρατσιστικές επιθέσεις, ακόμα και σήμερα.

Όσο λοιπόν αυτό καλλιεργείται, θα υπάρχει και το Pride και ό,τι άλλο χρειάζεται, για να έχουν πραγματικά και στην ουσία οι άνθρωποι τα ίσα δικαιώματα που σηκώνουμε σημαίες και λέμε ότι έχουμε. Γιατί ωραία να το λέμε. Είναι σαν αυτό που ακούω από γυναίκες, επίσης, που κάνουμε αυτή την κουβέντα: “Γιατί να υπάρχει φεμινισμός; Εγώ μια χαρά είμαι στη δική μου δουλειά”. Κι εγώ είμαι, κούκλα μου, μια χαρά στη δική μου δουλειά. Δεν μιλάμε για μένα και για σένα όμως. Δεν μιλάμε μέχρι να είμαστε όλες καλά, σε όλες τις δουλειές», κατέληξε η Σίσσυ Χρηστίδου.