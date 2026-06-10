Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας έκαναν ακόμη μία κοινή εμφάνιση, αυτή τη φορά σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Το ζευγάρι βρέθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, όπου πραγματοποιήθηκε το «Hautes Grecians 2026».

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στην υψηλή ραπτική, τη δημιουργία και την έμπνευση, ενώ τα έσοδα διατέθηκαν για την ενίσχυση του έργου της ΕΛΙΖΑ.

Στο πλευρό της Τζένης Μπαλατσινού βρέθηκε ο σύζυγος της και υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Οι δυο τους πόζαραν μαζί στους φωτογράφους χαμογελαστοί και χαλαροί, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την όμορφη σχέση που έχουν μεταξύ τους. Μάλιστα, ο φακός κατέγραψε και ένα φιλί τους, σε μια τρυφερή στιγμή της βραδιάς.

«Είναι μια συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα», ανέφερε η Τζένη Μπαλατσινού στους δημοσιογράφους για τον πρόσφατο γάμο της κόρης της.