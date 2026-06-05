Η Μαντόνα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως εξακολουθεί να ξέρει πώς να προκαλεί αίσθηση. Η βασίλισσα της ποπ εξέπληξε τους Νεοϋορκέζους το βράδυ της Πέμπτης, όταν πραγματοποίησε αιφνιδιαστική συναυλία στην Times Square.

Η 67χρονη τραγουδίστρια, η οποία προωθεί το νέο της άλμπουμ «Confessions II», εμφανίστηκε στη σκηνή για περίπου 15 λεπτά. Η pop-up συναυλία πραγματοποιήθηκε επίσης με αφορμή την έναρξη του Pride.

Για την εμφάνισή της, η Μαντόνα επέλεξε έναν εφαρμοστό ροζ κορσέ, τον οποίο φόρεσε πάνω από ένα εντυπωσιακό κορμάκι με βολάν και μπλε σουτιέν. Το τολμηρό look ολοκληρώθηκε με ροζ γάντια, ασορτί μπότες μέχρι τους μηρούς, γυαλιά ηλίου με μπλε φακούς, ένα ογκώδες διαμαντένιο κολιέ και ασημί μπότες μέχρι το γόνατο.

Βίντεο από τη συναυλία αναρτήθηκαν από θαυμαστές της στα social media, με το πλήθος που συγκεντρώθηκε στο σημείο να είναι εντυπωσιακό. Παρότι η εμφάνιση ήταν σύντομη, δεν έλειψαν τα θεατρικά στοιχεία, καθώς το show περιλάμβανε χορευτές, DJ και περιστρεφόμενη σκηνή.

Όπως αναφέρει η Page six, στο setlist της συμπεριλήφθηκαν επιτυχίες όπως το «Hung Up» και, ταιριαστά με την περίσταση, το «I Love New York», τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ της «Confessions on a Dance Floor» του 2005.

Το «Confessions II», η συνέχεια του «Confessions on a Dance Floor», κυκλοφόρησε την Τετάρτη. Η Μαντόνα είχε αναφέρει τον περασμένο μήνα στους θαυμαστές της ότι το νέο της άλμπουμ είναι «ένα ερωτικό γράμμα στη χορευτική μουσική και σε όλους τους χώρους και τις κοινότητες που τη δημιουργούν ή την απολαμβάνουν».

«Η πίστα δεν αφορά έναν συγκεκριμένο χώρο ή κτίριο. Είναι οπουδήποτε συγκεντρωνόμαστε για να χορέψουμε, να γιορτάσουμε και να συνδεθούμε», είχε δηλώσει. «Σας ευχαριστώ που είστε μέρος αυτής της στιγμής και που στηρίζετε τη μουσική μου. Τα λέμε στην πίστα!».

Η τραγουδίστρια βρίσκεται το τελευταίο διάστημα σε έντονους ρυθμούς προώθησης του νέου της άλμπουμ, πραγματοποιώντας μεγάλες εμφανίσεις. Τον Απρίλιο, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ την κάλεσε ως special guest στη δεύτερη εμφάνισή της στο Coachella, 20 χρόνια μετά τη δική της εμφάνιση ως headliner στο φεστιβάλ της Καλιφόρνια, το 2006.

Παράλληλα, η Μαντόνα αναμένεται να συμμετάσχει στο πρώτο halftime show στην ιστορία του FIFA World Cup, το 2026, μαζί με τη Σακίρα και τους BTS, στις 19 Ιουλίου, στο New York New Jersey Stadium στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ.