H «βασίλισσα της ποπ» Μαντόνα, συμπράττει με το Netflix για να μεταφέρει στη μικρή οθόνη την πολυκύμαντη ζωή και την εμβληματική της καριέρα. Σύμφωνα με το Deadline, μια βιογραφική μίνι σειρά βρίσκεται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης στην πλατφόρμα.

Στο τιμόνι της εκτελεστικής παραγωγής, εκτός από τη σούπερ σταρ, θα βρίσκεται και ο Σον Λέβι μέσω της εταιρείας του, 21 Laps, η οποία διατηρεί αποκλειστική συμφωνία με το Netflix.

EXCLUSIVE: Global music superstar Madonna has partnered with global streamer Netflix to tell her story. A limited series about her life and music is in early development at Netflix, with Madonna and Shawn Levy, whose 21 Laps has an exclusive TV overall deal at the platform,… pic.twitter.com/ifYfsRx6ic