Η Έθελ Κάτερχαμ, που ζει σε οίκο ευγηρίας στο Λάιτγουοτερ, στο Σάρεϊ, έγινε η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα τον Απρίλιο, μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Σιστερ Ίνα Κανμπάρο Λούκας σε ηλικία 116 ετών.

Γεννημένη στις 21 Αυγούστου 1909, είναι η τελευταία εν ζωή υπήκοος του βασιλιά Εδουάρδου Ζ΄. Ο τρισέγγονός του, βασιλιάς Κάρολος Γ΄, έστειλε στην κυρία Κάτερχαμ μια κάρτα για τα 115α γενέθλιά της το 2024. Η κυρία Κάτερχαμ γεννήθηκε τρία χρόνια πριν από τη βύθιση του Τιτανικού, οκτώ χρόνια πριν από τη Ρωσική Επανάσταση και έζησε και τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους.

Γεννήθηκε στο Σίπτον Μπέλινγκερ του Χαμσάιρ, δεύτερη μικρότερη από οκτώ παιδιά, και μεγάλωσε στο Τίντγουορθ, στο Γουίλτσαϊρ. Ως έφηβη βρέθηκε στην Ινδία και αργότερα έζησε στο Χονγκ Κονγκ και στο Γιβραλτάρ με τον σύζυγό της, Νόρμαν, αντισυνταγματάρχη του στρατού.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο οίκος ευγηρίας της αναφέρεται: «Η Έθελ και η οικογένειά της είναι τόσο ευγνώμονες για όλα τα ευγενικά μηνύματα και το ενδιαφέρον που δείχνετε, καθώς εκείνη γιορτάζει τα 116α γενέθλιά της φέτος. Η Έθελ θα περάσει την ημέρα ήσυχα με την οικογένειά της ώστε να την απολαύσει με τους δικούς της ρυθμούς. Σας ευχαριστεί και πάλι για τις θερμές ευχές σας σε αυτή την ξεχωριστή ημέρα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έθελ λαμβάνει σύνταξή από το 1969, ενώ οδηγούσε μέχρι και τα 97 της χρόνια.

Ο γηραιότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ, του οποίου η ηλικία έχει επαληθευτεί, ήταν η Γαλλίδα Ζαν Λουίζ Καλμάν, η οποία πέθανε το 1997 σε ηλικία 122 ετών και 164 ημερών.