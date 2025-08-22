Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Τρίκαλα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο, το οποίο χρησιμοποιούσε ηλικιωμένος ημεδαπός.

Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, χωρίς να προσφέρει καμία βοήθεια στον τραυματισμένο ηλικιωμένο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με το trikalaopinion.

Έπειτα από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη.