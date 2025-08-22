Νέα στοιχεία έφερε στο φως η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του Γάλλου streamer, Ραφαέλ Γκράβεν, γνωστού στο διαδίκτυο ως Ζαν Πορμανόβ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τη Δευτέρα σε κατοικία στο Κοντ, βόρεια της Νίκαιας.

Ο 46χρονος ήταν δημοφιλής στην πλατφόρμα Kick, αντίστοιχη του Twitch, όπου χρήστες μεταδίδουν ζωντανά βίντεο και δέχονται δωρεές. Σύμφωνα με καταγγελίες, ο Γκράβεν είχε υποβληθεί σε «humiliation streams», δηλαδή ζωντανές μεταδόσεις με ακραίες δοκιμασίες, βία και ταπεινώσεις. Σε προηγούμενα streams εμφανίστηκε να δέχεται χαστούκια, στραγγαλισμό, να τρώει βίαια, να λούζεται με υγρά και να πυροβολείται με όπλο paintball, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία μιλούσαν για «δέκα μέρες βασανιστηρίων», αϋπνία και κατανάλωση τοξικών ουσιών. Ωστόσο, ο εισαγγελέας Νταμιέν Μαρτινέλι δήλωσε ότι η αυτοψία έδειξε πως ο θάνατος «δεν ήταν τραυματικής αιτιολογίας» ούτε προήλθε «από παρέμβαση τρίτου». Οι ιατροδικαστές δεν εντόπισαν σοβαρά τραύματα, παρά μόνο μελανιές και παλιές ουλές, ενώ πιθανοί λόγοι θανάτου είναι ιατρικοί ή τοξικολογικοί. Ο Γκράβεν αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον θυρεοειδή και πιθανή καρδιοπάθεια.

Η εικόνα του να κείτεται ακίνητος κατά τη διάρκεια live βίντεο έχει προκαλέσει σοκ, ενώ ένα μετρητής δωρεών έδειχνε πάνω από 31.000 λίρες. Στο δωμάτιο βρίσκονταν οι Όουεν Σεντζαντοντί και Σαφίν Χαμαντί, γνωστοί ως «Ναρούτο» και «Σαφίν», οι οποίοι τον συνόδευαν σε πολλές εκπομπές. Οι δύο είχαν ήδη ανακριθεί σε άλλη υπόθεση για κακομεταχείριση ευάλωτων ατόμων με στόχο τα έσοδα από τις μεταδόσεις.

Παγκόσμιο σοκ σε διεθνείς προσωπικότητες

Η τραγωδία κινητοποίησε διεθνείς προσωπικότητες. Ο Καναδός ράπερ Ντρέικ και ο γνωστός streamer, Άντιν Ρος, ανακοίνωσαν ότι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας. Ο Ρος έγραψε: «Αυτό είναι φρικτό. Όποιος συμμετείχε πρέπει να αντιμετωπίσει συνέπειες».

Η οικογένεια του Γκράβεν κάνει λόγο για «απαράδεκτα γεγονότα». Η μητέρα του τον περιέγραψε ως άνθρωπο «με μεγάλη καρδιά», ενώ η αδελφή του υποστήριξε ότι πέθανε από εξάντληση. «Ήμουν πολύ περήφανη για εκείνον. Δεν έπρεπε να φύγει έτσι», είπε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία. Η υφυπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων Κλάρα Σαπαζ μίλησε για «απόλυτη φρίκη», ενώ η Σάρα Ελ Χαϊρί, αρμόδια για τα δικαιώματα των παιδιών, προειδοποίησε για την πρόσβαση ανηλίκων σε βίαιο περιεχόμενο.

Η πλατφόρμα Kick ανακοίνωσε ότι απέκλεισε όλους τους συν-μεταδότες του βίντεο και ξεκινά πλήρη επανεξέταση του περιεχομένου της στη Γαλλία. Σε δήλωσή της τόνισε: «Οι κατευθυντήριες γραμμές μας έχουν στόχο να προστατεύουν τους δημιουργούς, και δεσμευόμαστε να τις εφαρμόζουμε αυστηρά».

Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο τον σκοτεινό κόσμο των «humiliation streams» που θυμίζουν, σύμφωνα με τη Le Monde, επεισόδια της δυστοπικής σειράς Black Mirror.