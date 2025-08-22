Στον 1ο Κύκλο του «Grand Hotel» ακούσαμε πολλά για τον διαβόητο Χατζημήτρο. Στον 2ο Κύκλο της αγαπημένης δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 το πρόσωπο που αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο του υποκόσμου έρχεται και αναλαμβάνει δράση!

Ο Γεράσιμος Χατζημήτρος (Γιάννης Στάνκογλου) φέτος κάνει check in στο «Grand Hotel» και παραδίδει την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν του πολυτελούς ξενοδοχείου.

Το who is who του Γεράσιμου Χατζημήτρου

Όνομα: Γεράσιμος

Επώνυμο: Χατζημήτρος

Τόπος γέννησης: Μεσσήνη

Επάγγελμα: Λαθρεμπόριο όπλων, τσιγάρων, ναρκωτικών κ.ά.

Παρελθόν: Από φτωχή οικογένεια, με παππού ήρωα της Επανάστασης και πατέρα καταδικασμένο για προδοσία.

Παρόν: Με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Ντεσλόρ και ενός ακόμη κρυφού συνεργάτη κάνει τα πάντα για να καταστρέψει το Grand Hotel

Κρυφός σκοπός: Να μετατρέψει όλη την περιοχή σε βιομηχανική ζώνη

Χαρακτήρας: Αδίστακτος, αριβίστας και ευθύς στα όρια της ωμότητας

Σημείο καμπής: Παραπλανά τον Χαραλάμπη με κάθε τρόπο, αλλά και ερωτεύεται το λάθος πρόσωπο