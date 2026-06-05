Τα γενέθλιά του γιόρτασε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο.

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μια φωτογραφία από τη βραδιά, στην οποία φαίνεται να περνά όμορφες στιγμές μαζί με φίλους και συνεργάτες του.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μου, οι οποίοι με τίμησαν με την παρουσία τους στο τραπέζι των γενεθλίων μου!», σημείωσε ο ίδιος στο Instagram.

Μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είχε κάθε λόγο να χαμογελά, επιλέγοντας να γιορτάσει τη ξεχωριστή αυτή ημέρα σε ζεστό και φιλικό κλίμα.

Η ανάρτησή του απέσπασε ευχές από τους followers του, οι οποίοι έσπευσαν να του ευχηθούν για τα γενέθλιά του, αλλά και για την πορεία της υγείας του.

Η παιδική φωτογραφία με τους γονείς του και το λεύκωμα για την Αλίκη

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μοιράστηκε φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια, όταν γιόρταζε τα γενέθλιά του δίπλα στους γονείς του.

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι τα καλύτερα !! Η φωτογραφία είναι από γενέθλια μου το 1974 και αυτήν την τράβηξε ο προσωπικός φωτογράφος της μητέρας μου ο Κλεισθένης. Και φέτος μετά από πολλά χρόνια προετοιμασίας θα γίνει πραγματικότητα η κυκλοφορία του λευκώματος η Αλίκη μέσα από το φακό του Κλεισθένη με πολλές αδημοσίευτες φωτογραφίες και την επιμέλεια του μοναδικού στο είδος του και φίλου μητέρας μου, Μάκη Δελαπόρτα», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.