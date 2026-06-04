Στη Σικελία και ειδικότερα στο Παλέρμο βρίσκεται η Dua Lipa μαζί με τον σύζυγό της, Κάλουμ Τέρνερ, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για τις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις του γάμου τους, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός εντοπίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό κατά τη διάρκεια της ημέρας στο Grand Hotel Villa Igiea, το γνωστό ξενοδοχείο πέντε αστέρων που ανήκει στον Βρετανό επιχειρηματία Ρόκο Φόρτε.

Η άφιξη του ζευγαριού στην ιταλική πόλη ακολουθεί την πρόσφατη, χαμηλών τόνων τελετή που πραγματοποίησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το προφίλ των νεόνυμφων και το πάρτι στη Σικελία

Οι δύο καλλιτέχνες επέλεξαν την πρωτεύουσα της Σικελίας για να παραθέσουν ένα μεγάλο πάρτι αφιερωμένο στον στενό κύκλο των συγγενών και των φίλων τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Ντούα Λίπα έχει στο ενεργητικό της τρία βραβεία Grammy, με κορυφαία στιγμή τη βράβευση για το άλμπουμ “Future Nostalgia” το 2020. Από την πλευρά του, ο Κάλουμ Τέρνερ έχει καταγράψει σημαντική πορεία στον χώρο της υποκριτικής, με πρωταγωνιστικούς ρόλους στην τηλεοπτική σειρά “The Capture” αλλά και σε κινηματογραφικές παραγωγές, όπως η ταινία “The Boys in the Boat”.