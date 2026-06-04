Ένα απαράμιλλο μάθημα σύγχρονης αισθητικής και θηλυκότητας παρέδωσε η βασίλισσα Ράνια κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίας της στο Λονδίνο, μαγνητίζοντας τα βλέμματα με τις ενδυματολογικές της επιλογές.

Η ηγέτιδα της Ιορδανίας έδωσε το παρών στο διεθνές συνέδριο South by Southwest London, όπου με την κομψότητά της απέδειξε για ποιο λόγο θεωρείται διαχρονικό σημείο αναφοράς για την παγκόσμια μόδα.

Το κομψό τζάκετ Dior που αποθέωσε τη σιλουέτα της

Για την ομιλία της στο φεστιβάλ, η βασίλισσα Ράνια επέλεξε ένα εναλλακτικό, ανοιξιάτικο business look με την υπογραφή του γαλλικού οίκου Dior, ο οποίος βρίσκεται υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Jonathan Anderson.

Αντί για ένα συνηθισμένο σακάκι, επένδυσε σε ένα ολοκαίνουργιο μαύρο γιλέκο με κοντό μανίκι και κουμπιά (Short Sleeve Belted Jacket). Το συγκεκριμένο κομμάτι διέθετε ενσωματωμένη ζώνη και πλαϊνά λουράκια με μεταλλικές αγκράφες, στοιχεία που τόνιζαν μοναδικά τη μέση της.

Το επάνω μέρος συνδυάστηκε ιδανικά με ένα μαύρο παντελόνι σε ίσια γραμμή (Regular Fit Trousers) από το ίδιο ύφασμα, το οποίο ξεχώριζε για το γυρισμένο τελείωμα στο κάτω μέρος. Η ίδια έδωσε μια χαλαρή νότα στο σύνολο, προσθέτοντας από μέσα μια λευκή μπλούζα με ελαφρώς ανασηκωμένα μανίκια.

Η νέα “it-bag” Fendi και η ηχηρή δήλωση

Η εμφάνιση απογειώθηκε με τη νέα δερμάτινη τσάντα Spy Small του οίκου Fendi σε ανοιχτή γαλάζια απόχρωση, μια φρέσκια εκδοχή του εμβληματικού σχεδίου που παρουσιάστηκε στην πασαρέλα για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025 με πλεκτές χειρολαβές και χρυσό λογότυπο. Το look ολοκληρώθηκε με το διαχρονικό βραχιόλι Bois de Rose του Dior από λευκό χρυσό και τις λευκές λουστρίνι γόβες Hot Chick 100 του Christian Louboutin.

Πέρα από τη στιλιστική της κυριαρχία, η βασίλισσα Ράνια χρησιμοποίησε το βήμα του συνεδρίου για να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα, όπως ανακοίνωσε το βασιλικό γραφείο της Χασεμιτικής Βασιλικής Οικογένειας. Μιλώντας για την ανάγκη αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων, προειδοποίησε για τους κινδύνους της αδράνειας.

Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας περπατά στους δρόμους του Λονδίνου, λίγο πριν από την ομιλία της στο διεθνές συνέδριο SXSW London

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«Το χειρότερο είναι ότι αυτή η αδράνεια τροφοδοτεί τον εαυτό της. Όταν πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε κάτι, δεν προσπαθούμε. Και όσο λιγότερο προσπαθούμε, τόσο λιγότερο μπορούμε να το σηκώσουμε», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.