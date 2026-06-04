Κατά του Λάκη Λαζόπουλου, χαρακτηρίζοντάς τον «ξεπεσμένο γελωτοποιό», ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής του ANT1, με αφορμή δηλώσεις του Νίκου Κοκλώνη, εξαπέλυσε πυρά κατά του Λάκη Λαζόπουλου, ενώ αναφέρθηκε στην κόντρα του ηθοποιού με τη Μιμή Ντενίση.

«Πάμε τώρα γι’ αυτό που είπε για τον Λαζόπουλο. Που σατιρίζει εμένα, τον Νίκο και τον Άδωνι Γεωργιάδη. Η αλήθεια είναι αυτή. Για μένα προχθές, ας πούμε, ο Λαζόπουλος γύρισε και είπε σε κάτι που είχα πει, που ήταν ένα θετικό μήνυμα, ας πούμε. Που είχα πει ότι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αντιπαρατεθεί με τα χέρια. Δεν έχω πιαστεί ποτέ να τσακωθώ με άνθρωπο. Αυτό νομίζω, σαν μήνυμα τηλεοπτικό, είναι ένα καλό μήνυμα. Και λέει: “Τι έκανες, δεν έχεις ποτέ τσακωθεί με άνθρωπο;”. Και λέω, προφανώς έχω τσακωθεί. Και πώς, λέει, άνθρωπε, να ξεφτιλίζεις κάποιον; Λέω, με τα λόγια και τα επιχειρήματα το κάνεις. Θετικό είναι αυτό. Πιάνεται λοιπόν από αυτό τώρα ο ξεπεσμένος γελωτοποιός ο Λαζόπουλος, γιατί για μένα ξεπεσμένος γελωτοποιός είναι, και λέει: “Α, ξεφτιλίζεις ανθρώπους, μικρός, το κάνεις και μεγάλος”. Ποιος το είπε τώρα αυτό; Ο άνθρωπος που επί χρόνια έλεγε για μία συνάδελφό του, τη Μιμή Ντενίση, ότι το τρένο παίζει καλύτερα απ’ την Ντενίση. Και έχτισε μία καριέρα χρόνων ξεφτιλίζοντας κάθε εβδομάδα μία πολύ πετυχημένη συνάδελφό του. Και δεν έβρισκε μία καλή κουβέντα να πει, μία. Γιατί για να έχεις ένα άλλοθι σοβαροφάνειας, έχεις εχθρό τον Λιάγκα, θα βγεις και θα πεις “αυτά τα κάνει καλά, αυτά τα κάνει κακά και μάχομαι τα κακά που κάνει”. Έτσι έχεις άλλοθι σοβαρότητας», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Όταν σε έναν άνθρωπο που κάνει 30 χρόνια τηλεόραση, σε έναν άνθρωπο που είναι υπουργός, σε έναν άνθρωπο που είναι πετυχημένος παραγωγός, σε μία συνάδελφό σου που κόβει εισιτήρια, βρήκες μόνο τα κακά για να γελάσεις, πάει να πει αφενός ότι είσαι κακόψυχος και εσύ έχεις τη λογική του “ξεφτιλίζω ανθρώπους για να κάνω νούμερα τηλεθέασης”. Ποιος τώρα τα λέει αυτά; Ο Λαζόπουλος, που επί χρόνια μας κουνούσε το χέρι στην κοινωνία ότι πρέπει να ψηφίσουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Και θα πει τώρα για μένα αν στηρίζω ή δεν στηρίζω; Ας το αποδείξει πώς στηρίζω. Γιατί στη εκπομπή του δεν παίζει όταν ξεσκίζω τον Μητσοτάκη στην εκπομπή; Γιατί εγώ τους ξεσκίζω όλους. Θες να πούμε τη λέξη “ξεφτιλίζω”; Ναι. Με την κριτική μου, λέω, τους ξεφτιλίζω όλους. Και τον Τσίπρα και την Καρυστιανού, σαν πολιτικό, ξεχωρίζω τη μάνα, τη χαροκαμένη. Τον Μητσοτάκη, όλους. Την αστυνομία, την πολιτεία. Καθημερινά αυτό κάνω. Τα βάζω με αυτούς που θεωρώ ότι έχουν εξουσία, αυτό κάνω. Έτσι έχω μάθει να κάνω. Τι κάνεις όμως; Δεν βάζεις αυτά που λέτε για τον Μητσοτάκη. Βάζεις αυτά που λέτε και λες, έχεις ένα αφήγημα μετά. Αυτή είναι η ξεφτίλα. Να λες ψέματα, να παραποιείς μία αλήθεια για να δημιουργείς ένα αφήγημα. Αλλά τι περιμένεις από τον άνθρωπο που ξεφτίλιζε επί σειρά ετών μία συνάδελφό του και έλεγε ότι το τρένο παίζει καλύτερα από αυτήν; Που κουνούσε το χέρι σε έναν ελληνικό λαό να ψηφίσει αυτόν ή να μην ψηφίσει».

«Και ξέρετε το χειρότερο ποιο είναι; Ότι δεν έμαθε. Ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή δεν έβρισκε θέατρο να παίξει. Ο άνθρωπος αυτός κάποια στιγμή, που ξεφτίλιζε τη Μιμή, την παρακαλούσε να κάνουν θεατρική σχολή μαζί. Τα ξέρετε αυτά; Να σας τα πω εγώ. Τον άνθρωπο που ξεφτίλιζε, τον παρακαλούσε κάποια στιγμή να κάνουν θεατρική σχολή μαζί. Τα ξέρετε αυτά; Και αυτός ο άνθρωπος βγαίνει τώρα και βάζει 10 να τον χειροκροτούν. Είναι δύσκολο; Και εγώ μπορώ να βάζω κάθε μέρα εκατό και να με χειροκροτάνε. Και να λέω: “Α, η κοινή γνώμη είναι μαζί μου”. Το πιο εύκολο πράγμα. Μη μασάτε με σωτήρες. Στον κόσμο το λέω αυτό. Να βλέπετε αυτό που σας αρέσει. Να βρίζετε, να επιδοκιμάζετε. Γενικά να μην είστε αφοριστικοί. Είτε με σημαίες “ο Λιάγκας είναι ο καλύτερος όλων”. Όχι, δεν είναι. Ούτε ο Λιάγκας είναι ο χειρότερος όλων. Να είστε κριτικά απέναντι σε όλους μας. Και στους πολιτικούς και στους εμάς που έχουμε δημόσιο λόγο και να βλέπετε τα καλά και τα κακά. Να είστε υποψιασμένοι με τους ανθρώπους που βλέπουν μόνο τα κακά. Γιατί ο άνθρωπος που βλέπει μόνο τα κακά, στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει πονηράδα. Θέλει κάτι να κερδίσει από αυτό. Και δεν είναι και έντιμος άνθρωπος», κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.