Συνελήφθη νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου η διάσημη influencer Ιωάννα Τούνη, μετά από μήνυση που υποβλήθηκε σε βάρος της για τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων.

Είχε προηγηθεί καταγγελία από τον άνδρα που μόλις πριν από λίγα 24ωρα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή για την υπόθεση του revenge porn, καθώς τον βιντεοσκόπησε και ανάρτησε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δυο τους διασκέδαζαν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε πολύ κοντινά τραπέζια, με την Ιωάννα Τούνη να ζητάει από τους υπεύθυνους του μαγαζιού την απομάκρυνση του. Όταν αυτό δεν έγινε, η διάσημη influencer αποχώρησε μαζί με την παρέα της αφού πρώτα ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με τον συγκεκριμένο άνδρα τη στιγμή που διασκέδαζε.

Κατά πληροφορίες η Ιωάννα Τούνη μόλις πληροφορήθηκε ότι αναζητείται, παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Α.Τ. Λευκού Πύργου.