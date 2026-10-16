Η έγκριση ή μη της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στην Αθήνα, καθώς και της μελέτης συντήρησης των λίθινων και μεταλλικών στοιχείων της πλατείας του, απασχόλησε τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

Στη συνεδρίαση έγινε μια εκτενής αποτύπωση των προβλημάτων του μνημείου, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην κατάσταση των μαρμάρινων στοιχείων του, τα οποία έχουν υποστεί ρηγματώσεις, θραύσεις και φθορές από επικαθήσεις αιθάλης και μαύρης κρούστας, καθώς και των μεταλλικών που έχουν ανάγκη από καθαρισμό και συμπληρώσεις. Τα στοιχεία αυτά θα τύχουν φροντίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Η αρχιτεκτονική μελέτη, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η οποία είχε εγκριθεί προηγουμένως από συμβουλευτική επιτροπή που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό από το υπουργείο Πολιτισμού και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συζητήθηκε επίσης στη συνεδρίαση.

Σύμφωνα με αυτήν, οι περιοχές ασφάλτου του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου, που εκπέμπουν θερμότητα κι είναι ιδιαίτερα ολισθηρές λόγω φθοράς, προτάθηκε να αντικατασταθούν με μάρμαρα Αλιβερίου, σε ζώνες που θα λύνουν τα προβλήματα αυτά, ενώ το γκρίζο χρώμα τους θα ταιριάζει με εκείνο της ασφάλτου -μια επιλογή του αρχιτέκτονα του μνημείου, Εμμανουήλ Λαζαρίδη.

Τα μέλη του ΚΣΝΜ έδωσαν ομόφωνα το «πράσινο φως» στην παραπάνω πρόταση, ενώ ζήτησαν επιπλέον αναλυτικές μελέτες φωτισμού και φυτοτεχνική, καθώς και εξειδικευμένη μελέτη για τα παγκάκια που προτάθηκαν.