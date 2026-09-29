Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά, ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς, μιλά για την κόρη του, τις αναμνήσεις που κρατά ζωντανές, την εγγονή του Λυδία αλλά και τα συναισθήματα που εξακολουθεί να έχει για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε στη δολοφονία της 19χρονης Καρολάιν και στη θανάτωση του σκύλου της οικογένειας, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την οργή του για τον καταδικασμένο σε ισόβια κάθειρξη Μπάμπη Αναγνωστόπουλο.

«Τον μισώ. Τον μισώ μέσα από την ψυχή μου γιατί είναι δειλός. Είναι ένα ανθρωπάκι. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος και δεν μπορούσε καν να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει να κοιμηθεί πριν βάλει το μαξιλάρι στο κεφάλι της», ανέφερε μιλώντας στο STAR.

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως «αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άνδρα», χαρακτηρίζοντας τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο «αδύναμο και ναρκισσιστή» και υποστηρίζοντας ότι «απεχθάνεται να του λένε πως κάνει λάθος».

«Πέντε χρόνια μετά νιώθω το ίδιο»

Αναφερόμενος στον χρόνο που έχει περάσει από τη δολοφονία της Καρολάιν στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών, ο Ντέιβιντ Κράουτς σημείωσε πως ο πόνος παραμένει ίδιος. «Νιώθω το ίδιο συναίσθημα και νιώθω το ίδιο για τον δολοφόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας της Καρολάιν σχολίασε και την επιλογή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου να σπουδάσει Νομική μέσα στη φυλακή, εκφράζοντας την απορία του για την απόφαση αυτή.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε αυτή την απόφαση, επειδή δεν μπορεί να το εξασκήσει, ποτέ δεν τελείωσε το Λύκειο. Δεν είναι τρομερά έξυπνος», είπε. Παράλληλα, θυμήθηκε την πρώτη περίοδο κατά την οποία είχε γνωρίσει τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, πριν αποκαλυφθεί η πραγματική διάσταση της υπόθεσης.

«Όταν τον γνώρισα νόμιζα ότι ήταν μια χαρά. Ήταν ήσυχος, ξέρετε. Ντροπαλός. Μου άρεσε, τον συμπάθησα, πραγματικά», ανέφερε.

«Η Καρολάιν ήταν το κέντρο του κόσμου μου»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Ντέιβιντ Κράουτς μίλησε για την κόρη του και τις στιγμές που έζησαν μαζί στην Αλόννησο. «Για εμένα η Καρολάιν ήταν η τέλεια κόρη. Ήταν το κέντρο του κόσμου για εμένα», είπε, αναπολώντας τα χρόνια που περνούσαν μαζί.

Θυμήθηκε, μεταξύ άλλων, τα ταξίδια τους από την Αλόννησο στον Βόλο, όταν η Καρολάιν έπρεπε να επισκεφθεί ορθοδοντικό. «Της έλεγα “τι θέλεις να κάνουμε;” και πάντα κάναμε το ίδιο πράγμα: πρώτα πηγαίναμε στο pet shop και αγοράζαμε κάποια παιχνίδια ή πράγματα για τα αγαπημένα της ζωάκια. Μετά πηγαίναμε και καθόμασταν στην προβλήτα του λιμανιού του Βόλου και φανταζόμασταν ιστορίες για τους ανθρώπους που βλέπαμε», περιέγραψε.

«Περνούσαμε καλά οι δυο μας. Μόνο οι δυο μας. Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Κάναμε φοβερή παρέα. Είχαμε παρόμοια αίσθηση του χιούμορ», πρόσθεσε.

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε και στο ντοκιμαντέρ της Amazon με τίτλο «The Fitbit Killer», που πραγματεύεται την υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά. Όπως είπε, θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι η ιστορία της κόρης του εξακολουθεί να γίνεται γνωστή.

«Είναι υπέροχο για δύο λόγους: κρατά ζωντανή τη μνήμη της Καρολάιν, δεν θα την ξεχάσει κανείς και καθιστά πιο δύσκολο για τον δολοφόνο της να πάρει μια αναστολή», ανέφερε.

Η ζωή της 6χρονης Λυδίας στις Φιλιππίνες

Ξεχωριστό μέρος της συνέντευξης του Ντέιβιντ Κράουτς ήταν η αναφορά στην εγγονή του, τη Λυδία, η οποία είναι πλέον 6 ετών και ζει στις Φιλιππίνες μαζί με τη γιαγιά της, Σούζαν.

Ο πατέρας της Καρολάιν μίλησε με τρυφερότητα για το παιδί, το οποίο, όπως είπε, πηγαίνει σχολείο και μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικό.

«Είναι ένα πολύ όμορφο κοριτσάκι. Ζει στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της, πηγαίνει σχολείο όπως ένα φυσιολογικό παιδί. Μένει με τη γιαγιά Σούζαν μόνο, οι δυο τους. Είναι ένα κανονικό κοριτσάκι», είπε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι κάποια στιγμή η Λυδία θα αναζητήσει απαντήσεις για τη βιολογική της μητέρα και, αργότερα, για τον πατέρα της.

«Ίσως μια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα. Όταν ανακαλύψει πού είναι η μητέρα της, ίσως θα θέλει να μάθει τι συνέβη με τον πατέρα της», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Κράουτς, η Λυδία δεν γνωρίζει σήμερα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη μητέρα της.

«Δεν ξέρει για τη μητέρα της, δεν γνωρίζει ότι δολοφονήθηκε», είπε, προσθέτοντας πως δεν γνωρίζει πότε θα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί όσα έχουν συμβεί.

Για το ενδεχόμενο να συναντήσει κάποια στιγμή τον πατέρα της, ο Ντέιβιντ Κράουτς εμφανίστηκε επιφυλακτικός.

«Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να γνωρίσει τον πατέρα της και αν ποτέ θα τον συναντήσει. Αυτός θα παραμείνει στη φυλακή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και η εγγονή μου όταν εκείνος βγει έξω θα είναι έφηβη ή 20 ετών. Πιθανότατα θα είναι γύρω στα 20. Οπότε δεν θα τη συναντήσει ποτέ», κατέληξε.