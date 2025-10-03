Για πρώτη φορά έρχονται στη δημοσιότητα αποκαλυπτικά πλάνα από το εσωτερικό της μεζονέτας στα Γλυκά Νερά, όπου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δολοφόνησε την 20χρονη σύζυγό του, Καρολάιν Κράουτς, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Στο βίντεο που μετέδωσε το Mega, καταγράφονται οι πρώτες στιγμές μετά το έγκλημα, όταν οι αστυνομικοί μπαίνουν στο σπίτι και έρχονται αντιμέτωποι με ένα σκηνικό που ο δράστης είχε επιμελώς σκηνοθετήσει για να παρουσιάσει την υπόθεση ως ληστεία μετά φόνου.

Η σορός της Καρολάιν βρίσκεται στο υπνοδωμάτιο, ενώ σε ένα σοκαριστικό εύρημα, ο οικογενειακός σκύλος είναι κρεμασμένος από την κουπαστή της σκάλας. Ο χώρος είναι αναστατωμένος, όπως ακριβώς είχε σχεδιάσει ο Αναγνωστόπουλος, ώστε να πείσει τις Αρχές πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια από «διαρρήκτες».

Ένα από τα πρώτα στοιχεία που κίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών και τελικά αποκάλυψαν την αλήθεια, ήταν ένα κουτί Monopoly, στο οποίο σύμφωνα με τη μαρτυρία του δράστη φυλάσσονταν τα χρήματα που τάχα είχαν αρπάξει οι ληστές. Το κουτί βρέθηκε «τοποθετημένο» στο πάτωμα με τρόπο που προκάλεσε ερωτήματα.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, αφού δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους, κάλεσε την αστυνομία προσποιούμενος το θύμα ληστείας, σε μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις της σύγχρονης ελληνικής εγκληματολογίας.