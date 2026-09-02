Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια, όπου δύο νεογέννητα έχασαν τη ζωή τους.

Τα δύο βρέφη μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, έπειτα από αιφνίδιο τοκετό, σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι γιατροί του νοσοκομείου, οι οποίοι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ωστόσο, τα δύο βρέφη δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους, έχει παραγγελθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Την ίδια ώρα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνά το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, το οποίο διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.