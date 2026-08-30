Στο αεροδρόμιο της Ρόδου επέστρεψε με ασφάλεια η πτήση 094 της Olympic Air προς την Κάρπαθο, λίγο μετά την απογείωσή της, έπειτα από ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός κινητήρα.

Σύμφωνα με την AEGEAN, οι 33 επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα, ενώ δρομολογήθηκε άλλο αεροσκάφος για τη συνέχιση του ταξιδιού τους.

Η ανακοίνωση της AEGEAN:

Η AEGEAN ενημερώνει ότι η πτήση 094, που εκτελείται από την Olympic Air, με αεροσκάφος τύπου ATR42, από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο με 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος, λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους.

Ο κυβερνήτης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Η εταιρεία έχει δρομολογήσει νέο αεροσκάφος που έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.