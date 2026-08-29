Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην 18χρονη Κατερίνα, η οποία έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες Δερματά, στην Ημαθία.

Η κηδεία της τελέστηκε στο χωριό Σφηκιά Ημαθίας, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να αποχαιρετήσει τη νεαρή κοπέλα.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ, καθώς η 18χρονη έφυγε από τη ζωή ενώ βρισκόταν στην περιοχή για ολιγοήμερες διακοπές μαζί με τη γιαγιά της.

Η Κατερίνα έχασε τη ζωή της από πνιγμό στη λίμνη που σχηματίζεται κάτω από τους καταρράκτες Δερματά, κοντά στα Ριζώματα Ημαθίας.

Πώς έγινε η τραγωδία στους καταρράκτες Δερματά

Το πρωί της Πέμπτης, η 18χρονη πήγε μαζί με έναν 17χρονο φίλο της στη λίμνη που βρίσκεται κάτω από τους καταρράκτες, προκειμένου να κολυμπήσουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η νεαρή μπήκε στο νερό και κάποια στιγμή ζήτησε από τον φίλο της να την τραβήξει φωτογραφίες.

Τότε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία της μέσα στο νερό.

Η 18χρονη φέρεται να έβγαλε μια κραυγή, όμως ο 17χρονος αρχικά δεν αντιλήφθηκε ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό.

Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, προσπάθησε να τη βοηθήσει και κάλεσε το 112.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, δύτες της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό, αλλά και κάτοικοι της περιοχής που συμμετείχαν στις προσπάθειες εντοπισμού της.

Δυστυχώς, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τραγικό αποτέλεσμα, καθώς η νεαρή είχε ήδη χάσει τη ζωή της.

Μάλιστα, η τραγωδία σημειώθηκε μία ημέρα πριν η 18χρονη κλείσει τα 18 της χρόνια.

Εξετάζεται το κινητό της 18χρονης

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το κινητό τηλέφωνο της 18χρονης, καθώς λίγο πριν από το μοιραίο περιστατικό ο 17χρονος φίλος της φέρεται να την φωτογράφιζε.

Σύμφωνα με την κατάθεση του 17χρονου, οι δυο τους είχαν μεταβεί στη λίμνη για να κολυμπήσουν και η Κατερίνα μπήκε ξανά στο νερό, ζητώντας του να τη φωτογραφίσει.

«Πήγαμε στη λίμνη, η Κατερίνα μπήκε στο νερό για να κολυμπήσει κι εγώ την έβγαζα φωτογραφίες. Ξαφνικά άκουσα ένα “αχ” και μετά χάθηκε. Μπήκα αμέσως στο νερό για να τη βοηθήσω, αλλά δεν κατάφερα να τη βρω και ειδοποίησα τις Αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές έχουν πλέον στη διάθεσή τους το κινητό της 18χρονης και αναμένεται να εξετάσουν το υλικό που περιέχει.

Οι φωτογραφίες και τα υπόλοιπα δεδομένα ενδέχεται να βοηθήσουν στην έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία λεπτά πριν από την τραγωδία και αν η νεαρή γλίστρησε και έπεσε στο νερό ή αν προηγήθηκε κάτι άλλο.